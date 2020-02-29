Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев

Новости Украины:Вселенский Патриарх благословил украинский народ.

Вселенский Патриарх Варфоломей поблагодарил украинскую делегацию, прибывшую в Стамбул по случаю его 80-летнего юбилея, за внимание к нему, поздравления с юбилеем и передал свое благословение для украинцев.

"Для меня большая честь и большая радость получить поздравления от Президента Украины, Премьер-министра Украины и Верховной Рады Украины, которая олицетворяет весь украинский народ. Помню то время, когда мы готовились к предоставлению Томоса Украине, помню обращение Верховной Рады, всех депутатов, лично ко мне о помощи в предоставлении автокефалии. Мне приятно, что и теперь Верховная Рада работает на благо Украинской церкви... Через вас, всех собравшихся здесь, хочу передать свое приветствие и благословение всему украинскому народу", - сказал Варфоломей.

Часть встречи прошла без прессы.

"Говорили о создании украинской независимой церкви, предоставлении украинской церкви Томоса, о том, что мечты миллионов украинских верующих реализовались, когда Украинская церковь стала канонической церковью. Говорили о мире в Украине, единении, сердечности украинцев", - сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, Патриарх Варфоломей был очень рад видеть и принимать украинскую делегацию.

"Он сказал, что Украина у него в сердце, сказал, что пускай Господь хранит Украину и украинцев. Очень теплая, светлая и эмоционально положительная встреча. И служба в церкви также очень светлая. Я не понимал ни слова, но она проникала в сердце, хоть я и не верующий человек", - поделился впечатлениями министр.

"Бывал на Фанаре и раньше, еще до получения Украиной автокефалии. Сегодня было приятно увидеться снова с Патриархом Варфоломеем и услышать от него слова поддержки Украинской церкви и важности момента, который переживает сейчас и Вселенская патриархия и Украина. Услышать, что мы вместе, услышать от законодательной и исполнительной власти, что мы будем продолжать одно большое дело - единение Украинской церкви", - подытожил результаты встречи председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Как известно, сегодня в Георгиевском соборе на территории Вселенского патриархата в Стамбуле состоялось богослужение по случаю юбилея Вселенского патриарха Варфоломея. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский передал Вселенскому патриарху Варфоломею поздравления от Президента Украины Владимира Зеленского с 80-летием.