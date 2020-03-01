МВД и Нацгвардия начали новую традицию (Фото)

Новости Украины:Возле Верховной Рады в выходные и праздничные дни будут нести почетный караул бойцы Национальной гвардии.

Сегодня возле парламента состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия традиции несения почетного караула нацгвардейцами, который будет сопровождаться торжественным поднятием Государственного флага Украины.

В мероприятии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Командующий НГУ Николай Балан заявил, что такая церемония существует во многих странах мира.

"Во многих странах мира существуют такие традиции, когда военнослужащие несут службу у выдающихся государственных органов. Поэтому мы предложили парламентариям проводить церемонию поднятия государственного флага и церемониал почетного караула у стен Верховной Рады. Для нашего государства это нечто новое, но надеемся, что станет хорошей традицией. Сегодня, первого марта, впервые прошла соответствующая церемония. Теперь по выходным и праздникам, ежечасно в зимнее время и каждые 2:00 в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу с 10:00 утра до 18 часов вечера ", - отметил Николай Балан.

Он добавил, что новая традиция - это не просто церемониал, но и способ почтить память гвардейцев, погибших под стенами парламента в 2015 году, когда взорвалась ручная боевая граната.

"Мы стремимся показать, что гвардейцы несут службу постоянно, кроме того, определенная имиджевая составляющая. На этом месте 31 августа 2015 погибли военнослужащие НГУ, на стене парламента есть мемориальная доска, таким образом мы хотим почтить память этих бойцов и всех, кто погиб во время несения службы ", - подчеркнул глава НГУ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что эта церемония станет еще одной хорошей украинской традиции.

"Украина богата на традиции, которые мы чтим и храним. Сегодня вместе с Министерством внутренних дел и Национальной гвардией мы начинаем новую традицию - поднятие государственного флага и смену почетного караула в выходные и праздничные дни. Надеюсь, что эта традиция будет существовать много лет. Подобные мероприятия у многих странах мира. Украина должна поддержать такой почетный тренд", - сказал он.