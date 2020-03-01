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Великий пост 2020: что можно и нельзя есть
Великий пост 2020: что можно и нельзя есть

Великий пост 2020: что можно и нельзя есть

Великий пост 2020: что можно и нельзя есть
14:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Христиане считают, что временные ограничения земных радостей и сдержанность в питании позволяет очистить душу и тело перед Светлым праздником Пасхи.

В этот период принято строго следить за питанием и не употреблять жирное, мясо и спиртное. Однако есть дни, когда можно побаловать себя рыбой. При этом многие постящиеся слишком усердно укрощают свою плоть, чем вместо улучшения здоровья доводят себя до истощения и гастрита. Также выходить из поста стоит постепенно, понемногу ежедневно разнообразия рацион.

Что нельзя есть в Великий пост

Не разрешается употреблять мясо и любые мясопродукты, в том числе птицу, яйца, молоко и молочные продукты - сливочное масло, сметану, творог, кефир, сыры, йогурт и прочее. Нельзя употреблять и блюда, куда эти продукты входят в качестве компонентов, - например, майонез.

Рыба и рыбные продукты, как и растительное масло разрешены, только в нестрогие постные дни.

Под запретом жирные сладости, шоколад, выпечка и любой фаст-фуд.

Великий пост 2020: дата и история праздника

Запрещено употреблять алкоголь.

Что можно есть в Великий пост

  • водоросли;

  • корейские салаты;

  • семечки;

  • орехи;

  • макароны, в составе которых нет яиц;

  • мучные изделия из муки, воды и соли;

  • хлеб (без использования молока и яиц), пресные лаваши, криспы; соусы (кетчуп, постный майонез, аджика, соевый соус, томатная паста);

  • бальзамический, яблочный, столовый уксусы.

Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

Что нельзя делать в Великий пост 2020

Не едой единственной. Пост – это время духовного очищения. Поэтому во время поста необходимо соблюдать и определенное поведение: нельзя употреблять алкогольные напитки, максимально ограничьте развлекательные мероприятия, а также светские выходы в свет, в Большой пост нельзя венчаться, на время поста рекомендуется супружеская сдержанность, постарайтесь за это время избегать раздражительности, образ, злобы и осуждения.

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