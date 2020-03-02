Мокрый снег и штормовой ветер: какой будет погода в первые дни весны

Новости Украины:В ближайшие сутки в Украине температура воздуха останется выше климатической нормы, местами пройдут дожди.

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди в западных, северных и центральных областях, порывы ветра до 20 м/с, температура днем 6-11° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В понедельник 2 марта в западных областях страны ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем в северных регионах местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, по всей территории, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

"Ясно. В западной части, днем и в большинстве северных областей дождь, на Закарпатье местами значительный, в центральных областях днем местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с. Температура днем 6-11 ° тепла. В Карпатах умеренный, местами значительный дождь и мокрый снег, порывы ветра 25-30 м/с, температура днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 2 марта днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. В столице температура днем 6-8°, в Киевской области днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на 2 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8... +10

Житомир – +8... +10

Винница – +8...+10

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8... +10

Чернигов – +8...+10

Сумы – + 8... + 10

Полтава – +8...+10

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +7...+9

Киев – +6...+8

Согласно прогнозу, во вторник и среду без осадков, лишь 3 марта ночью в северной части, на протяжении 4 марта на крайнем западе небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 3 марта 10-15 ° тепла, на юге Одесской области, 4 марта в Украине, кроме крайнего запада, 13-18°.

В столичном регионе без осадков, лишь ночью 3 марта небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 3 марта 10-15°, 4 марта 13-18°.

Прогноз погоды на 3 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 марта, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют в западной области 5 марта небольшой дождь, 6 марта дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 2-7 ° тепла (днем 5 марта 5-10 °); в Карпатах осадки преимущественно в виде мокрого снега, температура ночью и днем около 0°.

На остальной территории 5 марта без осадков, температура ночью 2-8° тепла, днем 10-16°; 6 марта небольшие дожди, днем, кроме востока, местами грозы, температура ночью 2-8° тепла, днем 8-14°.

На Киевщине 5 марта осадки не ожидаются, 6 марта небольшие дожди, грозы. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5 марта 10-15, 6 марта 8-13°.

Прогноз погоды на 5 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков в марте 2020 года средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений. Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега.