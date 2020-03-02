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В Кабмине разработали новую стратегию роста пенсий

В Кабмине разработали новую стратегию роста пенсий
17:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Кабмине разработали новую стратегию для роста пенсий до 2023 года.

Правительство разработало новую стратегию роста пенсий, согласно которой в течение нескольких лет будет осуществляться поэтапное повышение пенсионных выплат.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей официальной странице в сети Facebook.

"Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению президента Владимира Зеленского! Инициатива заключается в планомерном повышении выплат - уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривень", - написала она. По словам Соколовской, повышение будет осуществляться в несколько этапов. "Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривень в месяц, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и т.д.", - подчеркнула министр.

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Она отметила, что у правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, в результате которой пенсия будет ежегодно расти для всех.

По словам министра, рост пенсий будет происходить в том числе за счет индексации.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 гривень в месяц в 2020 году", - написала Соколовская. 

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Также она сообщила о проекте закона, разработанном Министерством социальной политики, который предусматривает выплату пособий одиноким пенсионерам старше 80 лет.

"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход! Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тысяч наших пенсионеров, которые дополнительно будут ежемесячно получать по 670 гривень", - написала министр.

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Финансы, Пенсии, Деньги, Владимир Зеленский.
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