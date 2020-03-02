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Вещание на оккупированных территориях: Нацсовет переоформил лицензию для запуска канала

Вещание на оккупированных территориях: Нацсовет переоформил лицензию для запуска канала
19:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash

Новости Украины:Нацсовет по телерадиовещанию переоформил лицензию для запуска телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в понедельник переоформил лицензию на спутниковое вещание ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (UA|TV, Киев).

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, новым логотипом телеканала является "Дом". Он будет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированных территориях.

Кроме того, решением регулятора согласно заявлению лицензиата был изменен перечень связанных лиц, руководитель - и.о. генерального директора стала Юлия Островская, технические характеристики речи - изъято спутниковый ретранслятор "Hotbird-13C".

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Программной концепцией вещания предусмотрено 23 часа развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

Как сообщалось, в январе 2020 года украинский телеканал иновещания UA|TV прекратил работу англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций.

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По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, язык вещания телеканала будет украинский и русский.

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Телевидение, Дом, Владимир Бородянский, Юлия Островская.
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