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Телеканал для оккупированных территорий: в Офисе президента раскрыли детали

Телеканал для оккупированных территорий: в Офисе президента раскрыли детали
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу.

Новый украинский телеканал "Дом", который с 1 марта начала вещание на оккупированные территории в тестовом режиме, в ближайшее время начнет производство собственных новостей, а после этого и других программных продуктов, в том ток-шоу, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на презентации телеканала в Киеве в понедельник.

"Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно, поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками украинского телевизионного рынка и договорились, что они будут работать с нами на доставку сигнала на временно оккупированные территории. Мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине: это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции", - сказал Тимошенко.

По его словам, в течение двух лет телеканал планирует выйти на собственное производство, а пока транслирует контент других медиагрупп, то будет транслироваться только в цифровом телевидении, а "на спутнике и в кабеле будет только когда будет собственное производство".

Замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что телеканал будет транслироваться только на оккупированные территории и на подконтрольной правительству свободной части страны смотреть его не удастся.

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По словам и.о. гендиректора телеканала UATV Юлии Островской, что сейчас на линии соприкосновения уже есть три корпункта канала "Дом", но сеть планируют расширять. Она также уточнила, что в настоящее время у 54% жителей оккупированных территорий нет доступа к украинским телеканалам, а у 43% - к украинским сайтам.

Замглавы Офиса президента Юрий Костюк сообщил, что новости на телеканале будут выходить как на русском, так и на украинском языках, будут как общенациональные, так и региональные.

Первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук рассказал, что конкурс на должность гендиректора канала завершится 12 марта, а консультировал новый телеканал режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, который также может претендовать на пост руководителя канала.

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Как сообщалось, в воскресенье начал работу новый украинский телеканал "Дом", который будет вещать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированный Крым. Он был запущен на базе телеканала иновещания Украины UA|TV. Бюджет канала на нынешний год составит 257 млн. долларов. Канал будет развлекательно-информационным, и в ближайшее время начнет собственное производство новостей, а со временем утреннего шоу и ток-шоу. Вещание на телеканале "Дом" будет осуществляться на украинском и русском языках.

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Телеканал, Дом, Кирилл Тимошенко, ОПУ.
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