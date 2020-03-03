Сенцов в Польше: Мы все хотим жить в мире, но в Украине это невозможно пока есть Путин

Новости Украины:Сенцов на вручении кинопремии в Польше напомнил о российской агрессии в Украине

Бывший узник Кремля украинский кинорежиссер Олег Сенцов поблагодарил поляков за поддержку украинского народа в борьбе с российским агрессором.

Об этом он заявил в понедельник в Варшаве во время церемонии вручения кинонаграды "Орлы-2020".

"Мы все время боремся. Я благодарен польскому народу за поддержку в борьбе с нашим общим врагом - российским агрессором. Мы все хотим жить в мире, но в Украине это невозможно, пока... есть Путин", - подчеркнул Сенцов.

Он также поблагодарил польских кинематографистов за поддержку, которую они оказывали во время его заключения.

Сенцов подчеркнул, что борьба с агрессором продолжается, а в российских тюрьмах еще находится около 100 украинских политзаключенных.

Украинский режиссер также выразил надежду на сотрудничество с польскими коллегами в съемках своего фильма.

Во время церемонии вручения кинонаград "Орлы-2020" лучшим фильмом признан нынешний национальный номинант на премию "Оскар" - фильм "Божье тело" режиссера Яна Комасы. Эта лента победила в целом в 11 категориях, в том числе за лучшую режиссуру, сценарий, операторскую работу, лучшие мужские и женские роли, в том числе второго плана. Фильм рассказывает о 20-летнем Даниэле, который, выйдя из колонии для несовершеннолетних, выдает себя за священника.

Стоит отметить, что в категории "Лучший фильм" номинировался и фильм "Mr. Jones" (в украинском прокате - "Цена правды") Агнешки Холланд о валлийском журналисте Гарете Джонсе, который первым поведал миру о Голодоморе. Этот исторический триллер является копродукцией Польши, Украины и Великобритании.

В категории "Лучший европейский фильм" победила британско-ирландско-американская кинокартина "Фаворитка" режиссера Гиоргоса Лантимоса, а лучшим сериалом стал третий сезон "Ватаги" - польского остросюжетного детектива о борьбе пограничников с контрабандой и организованной преступностью на польско-украинской границе.

Лучшим документальным фильмом стал "Только не говори никому" братьев Томаша и Марека Секельских, рассказывающий о проявлениях педофилии среди священников Римско-католической церкви в Польше, который в Youtube набрал 23 млн просмотров.