Божок о словах Лаврова о НАТО: Отражение позиции из Военной доктрины РФ

Новости Украины:Замглавы МИД ответил на слова Лаврова о том, что НАТО может лишь усложнить ситуацию в Украине.

Фразу о том, что НАТО усложняет украинские проблемы, Россия говорила все годы своей агрессии, однако этот тезис не помешал другим странам бывшего "советского лагеря" стать членами Альянса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью Укринформу, комментируя заявление главы российского МИД Лаврова о том, что НАТО только усложняет украинские проблемы заявлениями, что ждет Украину в своих рядах.

"Это старый, как мир, тезис, не помешал другим странам бывшего "советского лагеря" стать членами НАТО, является ничем иным, как обычным дипломатическим отражением позиции, которая содержится в Военной доктрине Российской Федерации и говорит о том, что НАТО является главным противником Кремля" - сказал Божок.

В этом контексте дипломат рассказал, что занимается вопросами отношений Украины с НАТО уже более 15 лет и подобные заявления слышит с самого начала.

"Это традиционная стандартная, шаблонная фраза, которую Россия говорила в 2008 году перед Бухарестским саммитом, и в 2014 году, когда НАТО с первых дней российской агрессии решительно выступило в поддержку Украины. Эту фразу Россия говорила все эти годы, когда она продолжала свою агрессию, а НАТО продолжало поддержку Украины, и вот Лавров повторил ее сейчас", - отметил Божок.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 февраля заявил, что во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что Альянс не имеет никакого отношения к Украине, а может только усложнять украинские проблемы своими заявлениями, что НАТО ждет Украину в своих рядах.

В начале этого года Украина официально подала заявку на членство в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ІОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба убежден, что вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями.