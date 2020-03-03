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"Украинский народ мудрый и все понимает": Порошенко раскритиковал Зеленского

"Украинский народ мудрый и все понимает": Порошенко раскритиковал Зеленского
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Порошенко считает, что Зеленский "перекладывает ответственность" за свои персональные неудачи на Кабмин.

Президент Украины Владимир Зеленский должен нести персональную ответственность за провалы экономической, международной политики и политики безопасности, а не перекладывать их на назначенное им же правительство, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Если Вы спросите граждан Украины, то услышите ответ - премьер-министром у нас работает господин Зеленский. Кто у нас работает генеральным прокурором, Верховной Радой? Господин Зеленский. В зале сидят 250 Зеленских. Это большая власть, но это одновременно большая ответственность. И когда что-то не получается, то есть политтехнологический прием для того, чтобы попробовать, отправив в отставку, переложить ответственность. Украинский народ мудрый и все понимает. И касательно лжи, и касательно обещаний, и касательно ответственности за то, что сделать не удалось. Наша политическая сила не принимала участия в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участия в его отставке", - сказал Порошенко во вторник в кулуарах парламента.

Политик отметил, что Зеленский и его команда не справились ни с одним из кризисов, которые происходят с начала года.

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Также Порошенко подчеркнул, что никакие кандидатуры на должность премьер-министра или министров народным депутатам до сих пор не представлены.

"Мне неизвестно о каких-то кандидатурах. Никто не знает, для чего, что будет обсуждаться и какие кандидатуры. Все делается "под одеялом". Конечно, о прозрачности, об обсуждении речь не идет. Почему? Потому что кого ты к этой колонне не прислони, это все равно будет Зеленский. Я думаю, что это большая проблема, и это точно не способ для решения вызовов и угроз", - отметил лидер "Европейской солидарности".

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Порошенко также обратил внимание на то, что Зеленский своими действиями подрывает международную коалицию поддержки Украины и ослабляет ответственность президента России Владимира Путина за агрессию против Украины.

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Верховная Рада, Кабмин, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
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