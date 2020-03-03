Кабмин назначил ряд замминистров и руководителей органов исполнительной власти

Новости Украины:Кабмин провел 13 назначений замминистров и руководителей центральных органов исполнительной власти.

Кабинет министров назначил 13 замминистров, руководителей и замруководителей центральных органов исполнительной власти, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Об этом он написал в своем "Телеграм-канале" во вторник.

Так в частности, он написал, что правительство назначило:

заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака ,

, заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Наталью Форсюк ,

, заместителем министра социальной политики Бориса Лебедцова ,

, заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Дядюру ,

, государственным секретарем Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Черных.

Кроме того, Кабмин назначил:

главой Государственной социальной службы Богдана Матвийчука ,

, главой Государственного агентства водных ресурсов Алексея Кузьменкова ,

, первым заместителем главы Государственного агентства резерва Максима Тимохина ,

, главой Государственной службы экспортного контроля Александра Павличенко ,

, главой Государственного агентства развития туризма Марьяну Олеськив ,

, главой Государственной службы труда Игоря Дегнера ,

, первым заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов Сергея Власенко ,

, заместителем главы ГФС Сергея Солодченко.

В то же время Кабмин уволил Станислава Ковалевского с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды и Олега Коваля с должности заместителя министра социальной политики.