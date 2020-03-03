Кабмин назначил ряд замминистров и руководителей органов исполнительной власти

Кабинет министров назначил 13 замминистров, руководителей и замруководителей центральных органов исполнительной власти, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").
Об этом он написал в своем "Телеграм-канале" во вторник.
Так в частности, он написал, что правительство назначило:
- заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака,
- заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Наталью Форсюк,
- заместителем министра социальной политики Бориса Лебедцова,
- заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Дядюру,
- государственным секретарем Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Черных.
Кроме того, Кабмин назначил:
- главой Государственной социальной службы Богдана Матвийчука,
- главой Государственного агентства водных ресурсов Алексея Кузьменкова,
- первым заместителем главы Государственного агентства резерва Максима Тимохина,
- главой Государственной службы экспортного контроля Александра Павличенко,
- главой Государственного агентства развития туризма Марьяну Олеськив,
- главой Государственной службы труда Игоря Дегнера,
- первым заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов Сергея Власенко,
- заместителем главы ГФС Сергея Солодченко.
В то же время Кабмин уволил Станислава Ковалевского с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды и Олега Коваля с должности заместителя министра социальной политики.