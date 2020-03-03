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Кабмин назначил ряд замминистров и руководителей органов исполнительной власти

Кабмин назначил ряд замминистров и руководителей органов исполнительной власти
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин провел 13 назначений замминистров и руководителей центральных органов исполнительной власти.

Кабинет министров назначил 13 замминистров, руководителей и замруководителей центральных органов исполнительной власти, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Об этом он написал в своем "Телеграм-канале" во вторник.

Так в частности, он написал, что правительство назначило:

  • заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака,
  • заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Наталью Форсюк,
  • заместителем министра социальной политики Бориса Лебедцова,
  • заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Дядюру,
  • государственным секретарем Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Черных.

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Кроме того, Кабмин назначил:

  • главой Государственной социальной службы Богдана Матвийчука,
  • главой Государственного агентства водных ресурсов Алексея Кузьменкова,
  • первым заместителем главы Государственного агентства резерва Максима Тимохина,
  • главой Государственной службы экспортного контроля Александра Павличенко,
  • главой Государственного агентства развития туризма Марьяну Олеськив,
  • главой Государственной службы труда Игоря Дегнера,
  • первым заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов Сергея Власенко,
  • заместителем главы ГФС Сергея Солодченко.

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В то же время Кабмин уволил Станислава Ковалевского с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды и Олега Коваля с должности заместителя министра социальной политики.

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Мининфраструктуры, Кабмин, Минсоцполитики, Минэкономики, Алексей Гончаренко.
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