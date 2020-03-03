Вирус в Украине: ИМИ дал рекомендации для медиа

Новости Украины:В Украине ИМИ дал советы для медиа, как уменьшить эмоциональность новостей и предотвратить панику.

Институт массовой информации в связи с ситуацией с выявлением в Украине первого случая заражения коронавирусом Covid-19 подготовил рекомендации для медиа, как уменьшить эмоциональность новостей, чтобы предотвратить панику в обществе.

Об этом говорится на сайте ИМИ.

"Не используйте эмоционально окрашенных эпитетов в новостях (наподобие страшный, смертельный, ужасный, невероятный, масштабный). Такие эпитеты допустимы только в цитатах. Использование этих эпитетов является оценочным суждением и нарушением профессионального стандарта отделения фактов от комментариев", - отмечают в ИМИ.

В то же время уточняется, что в авторских программах либо публицистических статьях журналист может высказывать собственное мнение, но при этом всегда четко его обозначать ("лично я считаю", "по мнению автора этой статьи" и т.д.). Все комментарии и мнения журналиста, экспертов, участников события должны быть четко отделены от фактов.

В ИМИ советуют перед тем, как ставить новости о криминале и негативах, взвесить общественную значимость этой информации; не смаковать детали преступлений, трагических событий либо самоубийств; не детализировать способы, которыми люди лишают себя жизни. При этом контент, содержащий изображения или детализированное описание преступлений либо трагедий, должен быть соответственно маркирован (18+).

Кроме того, эксперты рекомендуют писать конструктивно - не умалчивать сложной правды, но фокусироваться не на негативе, а на возможностях.

Они отмечают, что следует давать больше статистических данных и правильно их интерпретировать (например, при помощи экспертов), таким образом люди, которые будут анализировать цифры, будут меньше паниковать.

СМИ должны распространять только правдивую информацию. Ненадежность источника может привести к распространению неточной и манипулятивной информации, напоминают в ИМИ.

"Помните, что миссия журналистики - не только информировать людей, рассказывая о фактах и произошедших событиях, но и показывать пути решения различных социальных проблем", - призывают эксперты.