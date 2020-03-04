Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 5 марта.

Лев Катанский

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Льва, епископа города Катана (современный г. Катания), расположенного на острове Сицилия.

Если особо чтимый Церковью Лев, папа Римский, память которого совершается 3 марта, не удостоился внимания наших предков и не был занесен в месяцеслов, то его не такой знаменитый тезка был включен в народный календарь. Скорее всего, повлияло на это название города, в котором преподобный Лев был епископом, благодаря чему и именуют его Катанский. Наши пращуры услышали в слове "Катана" связь с глаголами "катиться", "катать", "скатываться" и приписали святому власть над звездами, скатывающимися (падающими) с неба.

Знатоки народных святцев утверждали, что в этот день нельзя смотреть на падающие звезды. Если человек увидит падающую звезду, то это предвещает неизбежную смерть ему или кому-то из близких и дорогих людей.

Такие утверждения становятся понятными, если обратиться к народным представлениям о звездах. Многие народы мира непосредственно звезды связывали с судьбой человека. По представлению наших предков, на небе столько звёзд, сколько людей на Земле. Когда рождается человек, на небе зажигается звезда, которая вместе с ним растет, и падает на землю или гаснет, как свеча, когда он умирает. Поэтому падение звезды означало уход из жизни её земного двойника.

За падающими с неба звездами опасно наблюдать. Если вслед за одной звездой упадет друга, то это предвещает смерть тому, кто такое увидел. Сильный звездопад порой считали знаком погибели целого государства. Кроме того, существовало поверье, что падающие звезды, кометы и метеориты – это летящие по небу черти, дьяволы и демоны, что звезду бросает на землю нечистая сила, мчащаяся в вихре.

День выключенных гаджетов

История события берет свое начало из Соединенных Штатов Америки. Изначально оно представляло собой настоящую общественную акцию, непосредственные участники которой напрочь отказывались от любого использования Интернета в течение целых 24 часов. Ровно через год авторы этой странной идеи ужесточили правила, призывая пользователей полностью отключить мобильные устройства на сутки. День, свободный от гаджетов, нужно посвятить сугубо реальному общению и нормальном делам в рамках суровой действительности, наслаждаясь шутками, беседами, улыбками и полезным трудом.

Дело в том, что смартфонам, планшетам, iPod’ам, коммуникаторам, электронным книгам и другим гаджетам удалось прочно войти в нашу жизнь. Главная функция большей части из них заключается в выход в глобальную сеть. Люди стали проводить слишком много времени в режиме онлайн. Для разрядки обстановки и победы над виртуальной зависимостью пользователей и придумали необычный всемирный праздник.

Активные пользователи, "живущие" в Сети, признались, что провести 24 часа без любимых девайсов сложно. Это вызывает сильное эмоциональное потрясение и массу негативных эмоций, что подтверждает высокую степень зависимости современного человека от инновационных медиа. Но ведь хоть каким-то образом нужно дать бой этому, образно выражаясь, "наркотику"!

День рождения степлера

Важность степлера при бумажной работе трудно переоценить. Им пользуются офисные работники, врачи, студенты. Он скрепляет важные документы и школьные рефераты.

Днем рождения степлера считается 5 марта 1867 года. В этот день запатентовали первый сшиватель.

Рождение прибора проходило в два этапа. Сначала американец Джордж Мак Гил придумал специальный зажим (пращур нынешних скоб) для скрепления латунных листов. В марте 1867 года он запатентовал пресс, который при помощи этих зажимов скреплял бумагу. Это событие и считают рождением офисного степлера.

Через два года этот же американец запатентовал первый коммерчески успешный инструмент. Он весил больше килограмма, а скобы, шириной чуть больше сантиметра, загружались по одной. Пробить им можно было лишь небольшое количество тонких листов бумаги.

В 1905 году изобрели степлер с желобом, в котором размещалось 25 скоб. Менять скобы в нем было нелегко: оператору приходилось вбивать их молотком.

С 1941 года изменился только дизайн прибора. Внутреннее устройство и принцип работы остались неизменными.