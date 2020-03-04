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Реформа дошкольного образования: Кабмин принял новое постановление

Реформа дошкольного образования: Кабмин принял новое постановление
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Новые изменения будут способствовать открытию небольших учреждений дошкольного образования в приспособленных помещениях.

Дошкольные учреждения смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогических работников.

Соответствующие изменения к Лицензионным условиям осуществления образовательной деятельности принял Кабмин, сообщает Министерство образования и науки.

"Изменения позволят расширять сеть детских садов и повышать доступ к дошкольному образованию. Станет проще открывать частные детсады, привлекать к учебной работе необходимых специалистов и обеспечивать детей качественным питанием", – рассказала глава МОН Анна Новосад.

Как отмечается, для начала деятельности в сфере дошкольного образования не обязательно иметь собственные пищеблоки, прачечные и штатных медицинских работников. В таком случае соответствующие услуги должны обеспечивать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют право их предоставлять. Это будет способствовать открытию небольших учреждений дошкольного образования в приспособленных помещениях.

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Согласно изменениям, детские сады будут иметь возможность привлекать к работе не только педагогов, но и других физических лиц, в услугах которых учреждение нуждается во время образовательного процесса. Это поможет в выполнении вариативной части обучения, которую заведение определяет с учетом особенностей региона, индивидуальных запросов детей или пожеланий родителей.

Такие лица должны соответствовать требованиям к педагогическим работника, определенным законами «Об образовании» и «О дошкольном образовании»: иметь высокие моральные качества, высшее педагогическое образование по соответствующей специальности и/или профессиональную квалификацию педагогического работника, обеспечивать результативность и качество работы, находиться в физическом и психическом состоянии, позволяющем выполнять профессиональные обязанности.

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Постановление Кабмина об изменениях к Лицензионным условиям осуществления образовательной деятельности вступит в силу через два месяца со дня его опубликования.

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Кабмин, МОН, Детский сад, Анна Новосад, Дошкольные учреждения, Реформа дошкольного образования.
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