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Нефедов: Таможня запустила портал с открытыми данными

Нефедов: Таможня запустила портал с открытыми данными
16:30 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Украины:Таможня отрыла портал с открытыми данными, на котором доступна статистика по жалобам.

Государственная таможенная служба запустила онлайн-портал с открытыми обезличенными данными таможенной базы, пока доступна информация по жалобам на таможню по регионам. Об этом сообщает глава ГТС Максим Нефьодов.

"Сегодня запустили первый элемент будущего прекрасного модуля бизнес-аналитики. Рада приняла закон, который позволяет нам открывать обезличенные данные, поэтому хотим изложить в понятной и красивой форме всю информацию по таможенной базы.

Это не только открытость и подотчетность, но и инструмент управления для команды Новой таможни", - пишет Нефьодов

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Отмечается, что на первом этапе будет доступа информация по системе жалоб, которую ведомство запустило прошлого года.

Сейчас на портале есть такая информация:

- на работу какого региона жалуются больше всего;

- сколько времени уходит на обработку жалоб;

- насколько пользователи услуг удовлетворены результатом рассмотрения жалоб.

"Используя различные фильтры - дата, код таможни, пункт пропуска, статус рассмотрения жалобы - можно быстро все увидеть, никого не надо спрашивать", - резюмирует глава ГТС. 

Напомним, Размер штрафов за нарушение таможенных правил в январе вырос в 4 раза.

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Таможня, ГТС, Максим Нефедов.
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