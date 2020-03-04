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Канадская оппозиция раскритиковала Трюдо за ослабление поддержки ВСУ

Канадская оппозиция раскритиковала Трюдо за ослабление поддержки ВСУ
23:41 Ср, 4 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Канадская оппозиция призывает предоставить Украине оружие и изображения со спутников.

Канаде следует усилить поддержку Украины, предоставив ей летальное оборонительное оружие.

Такое мнение высказал депутат от оппозиционной Консервативной партии и теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, комментируя визит главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Украину.

"Канадские Консерваторы неоднократно призывали правительство Трюдо предоставить летальное оборонительное оружие Вооруженным Силам Украины. Поскольку суверенитету Украины продолжает угрожать опасность, консерваторы убеждены, что обязанность поддерживать и защищать свободные и суверенные народы не должна ослабевать с течением времени", - сказал Безан.

Безан добавил, что отказ Джастина Трюдо от увеличения поддержки Украины в борьбе с российской агрессией "является еще одним примером слабого лидерства премьер-министра на международной арене".

"Канадские консерваторы и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Мы критикуем слабое лидерство Джастина Трюдо, когда он отказывается делать это", - сказала заместитель председателя оппозиционной Консервативной партии Канады Леона Алеслев.

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Она призвала правительство Канады возобновить предоставление Вооруженным силам Украины спутниковых изображений. "Либералы Трюдо должны восстановить практику предоставления изображений RADARSAT Вооруженным силам Украины, чтобы поддержать их в защите границ, граждан и суверенитета от путинских боевиков", - отметила депутат.

Алеслев также призвала Шампаня "использовать визит в Украину для подтверждения предоставления правительством Канады дополнительной военной помощи".

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RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомства Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил его действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием. Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 4 марта прибыл с двухдневным визитом в Украину, где уже провел встречи с президентом и главой МИД. Кроме того, он намерен посетить канадских военнослужащих, несущих службу в Яворове.

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Канада, ВСУ, Джеймс Безан, Джастин Трюдо.
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