Канадская оппозиция раскритиковала Трюдо за ослабление поддержки ВСУ

Новости Украины:Канадская оппозиция призывает предоставить Украине оружие и изображения со спутников.

Канаде следует усилить поддержку Украины, предоставив ей летальное оборонительное оружие.

Такое мнение высказал депутат от оппозиционной Консервативной партии и теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, комментируя визит главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Украину.

"Канадские Консерваторы неоднократно призывали правительство Трюдо предоставить летальное оборонительное оружие Вооруженным Силам Украины. Поскольку суверенитету Украины продолжает угрожать опасность, консерваторы убеждены, что обязанность поддерживать и защищать свободные и суверенные народы не должна ослабевать с течением времени", - сказал Безан.

Безан добавил, что отказ Джастина Трюдо от увеличения поддержки Украины в борьбе с российской агрессией "является еще одним примером слабого лидерства премьер-министра на международной арене".

"Канадские консерваторы и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Мы критикуем слабое лидерство Джастина Трюдо, когда он отказывается делать это", - сказала заместитель председателя оппозиционной Консервативной партии Канады Леона Алеслев.

Она призвала правительство Канады возобновить предоставление Вооруженным силам Украины спутниковых изображений. "Либералы Трюдо должны восстановить практику предоставления изображений RADARSAT Вооруженным силам Украины, чтобы поддержать их в защите границ, граждан и суверенитета от путинских боевиков", - отметила депутат.

Алеслев также призвала Шампаня "использовать визит в Украину для подтверждения предоставления правительством Канады дополнительной военной помощи".

RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомства Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил его действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием. Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 4 марта прибыл с двухдневным визитом в Украину, где уже провел встречи с президентом и главой МИД. Кроме того, он намерен посетить канадских военнослужащих, несущих службу в Яворове.