Сытник считает, что его увольнения добивается "некий олигарх"

Новости Украины:Сытник считает, что в его увольнении может быть заинтересован определенный олигарх.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что в его увольнении с должности может быть заинтересован некий олигарх.

Об этом Сытник заявил во время отчета в Верховной Раде.

"Частично это можно объяснить, посмотрев на то, что происходит у парламента: стоят фуры, стоят люди, оплачиваемые олигархом, который сейчас находится за границей и похитил 1 млрд 200 млн грн. И вместо того, чтобы эти деньги возвращать в бюджет, организуются мероприятия возле НАБУ, у парламента, у правительства. Другой пример: уголовное дело в отношении ПриватБанка. Недавно генеральный прокурор аккумулировал все дела в НАБУ, сейчас они на финальной стадии - и только отсутствие экспертиз откладывает принятие этих решений на недалекое будущее. Все вы знаете, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий, какой олигарх организует сбор подписей в парламенте", - отметил Сытник.

Еще одно дело, по его словам, касается Укрнафты.

"Сейчас идет процедура согласования в этом деле... Опять же, чувствуются те решения, которые приближаются, снова идет обычное давление, которое мы ощущаем последние пять лет, когда расследуем такие дела", - пояснил директор НАБУ.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании Верховная Рада заслушала отчет руководителей правоохранительных органов.