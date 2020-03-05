Скачать
Четверг, 05.03.2020
Венедиктова обвинила ОГП в "фактическом блокировании" расследования более 1000 дел
Венедиктова обвинила ОГП в "фактическом блокировании" расследования более 1000 дел
Всеукраинский референдум: законопроект вынесли на общественное обсуждение
Всеукраинский референдум: законопроект вынесли на общественное обсуждение
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
Тест на определение темперамента

Сытник считает, что его увольнения добивается "некий олигарх"

Сытник считает, что его увольнения добивается "некий олигарх"
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Сытник считает, что в его увольнении может быть заинтересован определенный олигарх.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что в его увольнении с должности может быть заинтересован некий олигарх.

Об этом Сытник заявил во время отчета в Верховной Раде.

"Частично это можно объяснить, посмотрев на то, что происходит у парламента: стоят фуры, стоят люди, оплачиваемые олигархом, который сейчас находится за границей и похитил 1 млрд 200 млн грн. И вместо того, чтобы эти деньги возвращать в бюджет, организуются мероприятия возле НАБУ, у парламента, у правительства. Другой пример: уголовное дело в отношении ПриватБанка. Недавно генеральный прокурор аккумулировал все дела в НАБУ, сейчас они на финальной стадии - и только отсутствие экспертиз откладывает принятие этих решений на недалекое будущее. Все вы знаете, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий, какой олигарх организует сбор подписей в парламенте", - отметил Сытник.

Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит

Еще одно дело, по его словам, касается Укрнафты.

"Сейчас идет процедура согласования в этом деле... Опять же, чувствуются те решения, которые приближаются, снова идет обычное давление, которое мы ощущаем последние пять лет, когда расследуем такие дела", - пояснил директор НАБУ.

Еще одно внеочередное заседание Рады: нардепы в четверг "решат судьбу" Рябошапки

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании Верховная Рада заслушала отчет руководителей правоохранительных органов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, НАБУ, Артем Сытник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 Главой Минобороны назначен Андрей Таран: биография новоиспеченного министра
04 Зеленский назвал потенциального министра обороны
05 Баканов о реформировании СБУ: Готов к компромиссу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба сменил Пристайко на посту главы МИД Украины
Кулеба сменил Пристайко на посту главы МИД
ВСУ получили еще шесть модернизированных танков Т-72
ВСУ получили еще шесть модернизированных танков Т-72
Аваков: Все, что случается в стране - ответственность МВД
Аваков: Все, что случается в стране - ответственность МВД
Беда не ходит одна: новый коронавирус мутировал сразу в два варианта
Беда не ходит одна: новый коронавирус мутировал сразу в два варианта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь