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Среда, 04.03.2020
Еще одно внеочередное заседание Рады: нардепы в четверг "решат судьбу" Рябошапки
Еще одно внеочередное заседание Рады: нардепы в четверг "решат судьбу" Рябошапки
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Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит

Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
22:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Вятрович говорит, что "ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке.

Фракция "Европейской солидарности" не будет поддерживать постановление Верховной Рады о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, заявил нардеп от политсилы Владимир Вятрович.

"Мы сегодня не поддерживали отставку правительства, мы сегодня не поддерживали голосование за новое правительство, потому что считаем, что это только имитация изменений, изменений не происходит. Точно также мы не будем голосовать за отставку генерального прокурора, считаем это неуместным. Это все делается для того, чтобы вместо 100% своего прокурора, получить 200% своего прокурора", - заявил Вятрович журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он считает, что целью изменения генерального прокурора является усиление влияния президента Владимира Зеленского на Офис генпрокурора и его руководство.

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Напомним, Верховная Рада в четверг вечером проведет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в сессионном зале в среду вечером.

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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Вятрович, Руслан Рябошапка, Европейская солидарность.
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