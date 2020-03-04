Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит

Новости Украины:Вятрович говорит, что "ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке.

Фракция "Европейской солидарности" не будет поддерживать постановление Верховной Рады о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, заявил нардеп от политсилы Владимир Вятрович.

"Мы сегодня не поддерживали отставку правительства, мы сегодня не поддерживали голосование за новое правительство, потому что считаем, что это только имитация изменений, изменений не происходит. Точно также мы не будем голосовать за отставку генерального прокурора, считаем это неуместным. Это все делается для того, чтобы вместо 100% своего прокурора, получить 200% своего прокурора", - заявил Вятрович журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он считает, что целью изменения генерального прокурора является усиление влияния президента Владимира Зеленского на Офис генпрокурора и его руководство.

Напомним, Верховная Рада в четверг вечером проведет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в сессионном зале в среду вечером.