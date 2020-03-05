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У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
08:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Давид имеет древнееврейское происхождение и в переводе с иврита означает "любимый", "любимец".

Уменьшительно-ласкательное обращение Дино в последнее время также употребляется и как самостоятельное имя. Аналоги имени Давид в других странах – Дэвид в Англии, Тааветти (Таави) в Финляндии, Дайви (Дави) в Шотландии, Давиде в Италии. Имя распространено на всей территории Европы. Имя Давид было заимствовано татарами из европейских языков и в современности широко используется среди них.

Человек, названный именем Давид, уравновешен и уверен в своих возможностях, настойчив, горд и несколько прагматичен. Ему присущи развитая сила воли и добродушие, умение сочувствовать, эти люди умеют убеждать и всегда сдерживают слово. Давид обожает путешествовать, это сильный физически мужчина, из-за чего стремится к лидерству во всех сферах жизни.

Характер у Давида несколько эгоистичный, он испытывает потребность в похвалах. Ему чужды зависть и злопамятность, жадность и обидчивость. Давид не любит лживых людей, достаточно вспыльчив, но отходчив. Давид на протяжении все жизни занимается самосовершенствованием, причем успешно. Это человек, ценящий людей с чувством юмора.

В профессиональной деятельности Давид ищет новые впечатления, путешествия и приключения, поэтому из него получится отличный дипломат, воин, путешественник. Эти мужчины могут попробовать себя в геологии, спелеологии, альпинизме, спорте. Благодаря присущей им физической силе и выносливости, они могут стать скульпторами и ювелирами. Им не подходит монотонная и рутинная работа, она утомляет Давида. Этот человек определенно найдет дорогу в жизни и сможет обеспечить хорошее материальное положение своей семье. Давид на протяжении жизни будет получать много шансов на развитие карьеры. Он может стать успешным бизнесменом.

Давид разбирается в женщинах. Первый брак Давида заканчивается, как правило, неудачей. Второй брак принесет владельцу этого имени долгожданное счастье. Давид отличный хозяин, умеет искусно готовить. Семья – это самое важное в его жизни. Его супругой должна стать красивая и привлекательная, умная и волевая женщина, которая будет помогать Давиду в осуществлении намеченных планов. Именно супруга должна давать Давиду уверенность в себе с помощью похвалы и близких отношений. Давид, рожденный летом, обожает своих детей и обладает добрым, отзывчивым нравом.

Давид очень любит общаться, у него всегда много друзей, из-за которых этот человек часто попадает в неприятные ситуации. Этот человек немного романтик, его влекут приключения и таинственные дали, он любит поговорить об этом с друзьями. Если же разговор принимает деловую окраску, сразу же проявляются расчетливость и осторожность владельца имени Давид. Для поддержания хороших отношений с Давидом следует руководствоваться логикой, и не пытаться достучаться до его чувств. Друзья Давида ценят его за добродушие, уравновешенное развитой силой воли, что делает этого человека отзывчивым и способным на сочувствие.

Поздравления

Как прекрасен, деловит

Драгоценный наш Давид,

И хотим мы пожелать —

Свой задор не растерять!

 

Быть успешным, перспективным,

Обаятельным, счастливым,

Жизнерадостным, крутым

И душою молодым!

Пусть у тебя всегда, Давид,

Все будет славно в жизни этой!

Знай, путь любой тебе открыт,

Тебя ждут только лишь победы!

 

Как можно больше позитива,

Тебе желаю в каждом дне!

Живи, Давид, всегда счастливо

И на веселой будь волне!

Роскошные СМС поздравления с Днем рождения

Давид означает "любимый",

Пусть крепнет удача твоя.

Успех, вправду неизмеримый,

Всегда окружает тебя!

 

Пусть любят тебя непременно

Друзья, вся большая семья,

Будь счастлив, Давид, неизменно,

Живи, чувств своих не тая!

Сильный, бодрый, энергичный,

Наш Давид, словно спортсмен,

Высоту берет любую,

Не страшится перемен!

 

Есть в характере закалка,

И подчас суровый нрав,

Если вдруг погорячится,

Извинится: "Был не прав".

 

Уважаем мы Давида,

Пожелать ему хотим,

Чтобы был он очень счастлив

Много долгих лет и зим.

Пусть канал волшебный в космос

Будет для тебя открыт.

Получай поддержку свыше

Добрый, умный наш Давид.

 

Пусть тебя судьба балует,

Исполняются мечты.

Чтоб с капризною удачей

Был всегда ты лишь на "ты".

Давид, желаю тебе быть судьбы любимцем,

Чтоб время волшебства к тебе пришло.

Пусть доброта в тебе струится,

Пусть счастье распахнет окно.

 

Будь верным собственному слову,

Всего себя любимой отдавай.

Не унывай и не печалься,

Желаю собственный построить рай.

Прикольные поздравления с Днем рождения

Словно из мифов, сказаний

Имя пришло к нам твое,

Тебя ведь Давидом назвали,

Так что же нам скажет оно?

Что рядом отважный и смелый,

Пройдет он сквозь шторм и песок,

Будь дальше себе так же верен,

Об этом читай поздравок.

Еще будь здоров и успешен,

Чтоб все испытания пройти,

Не бойся преград и насмешек,

Они помогают в пути!

Жизнь бежит, как быстрая река.

В ней встречаются пороги, омуты и мели,

Но с друзьями ты и идешь в руке рука

И тебе нестрашно невезенье.

В день рожденья твой желаем мы

Счастья, радости удачи и здоровья,

Чтоб не знал ты на своем пути

Разочарованья, горестей и боли,

Чтобы встретил в жизни ты ее-одну.

И при встрече вскрикнул:"Чудный вид!".

Чтобы жизнь прожить с ней вместе ни одну.

Вот чего желаем мы тебе, Давид!

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