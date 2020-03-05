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Четверг, 05.03.2020
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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
10:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 6 марта.

Тимофей Весновей

Вот только когда начинают дуть по-настоящему теплые ветры, купол небосвода синеет и чуть приподымается над землей, солнце слегка припекает, а в воздухе чувствуется пока очень робкий, но уже ощутимый запах весны. И даже случись 6 марта плохая погода, огорчаться не стоит: "На Тимофея-Весновея, как ни злись метелица, а все равно весной повевает". Ведь март не декабрь, с ним "Морозу не ужиться, снегу не улежаться - Весновей теплом привечает, скорую оттепель сулит".

И до чего же приятно в тихий, солнечный день выйти на улицу да присесть хоть на несколько минут на уже освободившуюся от снега завалинку, наслаждаясь теплом и светом. "Весеннее веет и старого греет" - говорили когда-то, наблюдая за тем, как радуются старики приходу весны, как верят тому, что "Доживешь до Весновея, а там и зима не страшна".

Говорили 6 марта: "Теплом долгожданным веет – стариковские кости греет", "Начался Тимофей, теплом пахнуло от дверей". В старину именно в этот день впервые старики выходили во двор для того чтобы встретиться и обменяться последними новостями, потому что зимой из-за холодов этого сделать не получалось. Садились на завалинку и грелись в лучах солнца. Именно по Дню Тимофея судили о том, какой будет дальнейшая весна. Если в этот день было тепло, значит, и все три месяца будут теплыми. Говорили: "Тимофей Весновей – вестник теплых дней". Считалось, что именно 6 марта начинается сокодвижение в березах.

Старики также советовали молодежи проводить больше времени на свежем воздухе, потому что это позволит укрепить здоровье и уберечься от болезней. Собирались шумными компаниями, рассказывали истории, шутки и прибаутки. Молодежь также проводила время в работах по дому.

Международный день зубного врача

Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача (International Dentist Day) или День дантиста (Dentist’s Day).

5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва

Стоматология — одна из из древнейших отраслей медицины. И как бы мы не относились к зубным врачам, но без посещения кабинета данного специалиста сегодня в деле поддержания здоровья, увы, не обойтись. Только малой части человечества удается избежать проблем больных зубов, больных десен, неправильного прикуса. Основную же часть населения Земли хотя бы один раз в жизни постигла участь посидеть в кресле зубного врача. К счастью, наука и технология развиваются с такой стремительной скоростью, что за последние несколько десятков лет поход к стоматологу становится все меньше и меньше похожим на средневековую экзекуцию.

Выбору даты сегодняшнего праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом (John Greenwood), зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.

День подснежников

Подснежники — это такие цветы, которые растут под снегом, и если их оттуда не достать, то они там и останутся, так и не повидав ясного солнышка.

Все первые цветы мы традиционно называем "подснежниками", хотя на самом деле подснежником является галантус - только один вид из множества первоцветов. Издавна первоцветы в лице подснежника считались эмблемой надежды и, конечно, подснежник часто становился героем различных легенд и сказаний…

Какой же он, настоящий подснежник? Он, оказывается, разный. Насчитывают семнадцать видов подснежника, среди которых есть и греческий, и византийский, и кавказский, цветущий так высоко в горах, что дойти до него так же трудно, как до эдельвейса.

Знаменательные события в истории: 5 марта 2020 года

Подснежники бывают самых разных цветов и форм. Существует даже шаровидный подснежник, носящий название подснежника Эльвиса. Он вырастает иногда до 20-25 сантиметров. Очень красивы подснежники махровых сортов, а некоторые из них еще и божественно пахнут.

Подснежник, оказывается, больше всего любят на Украине. Подумать только, сколько у него народных названий: снегурка, скоророст, мартека, козульки, скоролиски, мартивки, билявки, снижички, козодрист, кропоцей, москалики, анимона, ярнык, годзинка, помороззя и просторенки!

Кстати, не исключено, что подснежник - это не только первый весенний цветок, но и вообще первый цветок, в принципе. По одной древней легенде, подснежники были первыми цветами на земле. Когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, на земле была зима и шел снег. Ева замерзла и стала плакать. Снежинки пожалели ее и несколько из них превратились в цветы. Ева очень обрадовалась этому. У нее возникла надежда на прощение, а цветы - подснежники - с тех пор стали символом надежды.

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6 марта, Международный день зубного врача, Какие завтра праздники, Тимофей Весновей, День подснежников.
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