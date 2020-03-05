САП завершил досудебное расследование по делу о взятке замглавы Госводагенства

Новости Украины:Заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали во время получения взятки.

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщено о завершении досудебного расследования по делу по подозрению заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов в получении неправомерной выгоды в размере 8 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Должностному лицу и ее защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После чего будет решен вопрос о направлении обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В САП напомнили, что в марте 2019 года должностное лицо разоблачили на получении 8 тыс. долларов неправомерной выгоды за обеспечение заключения договора о передаче частному обществу водохранилища площадью 84 га, расположенного на территории Киевской области.

Действия заместителя председателя Госагентства водных ресурсов квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как сообщалось ранее, 7 марта 2019 года задержанной на взятке в 8 тыс. долл. заместителю председателя Госагентства водных ресурсов была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 250 тыс. грн.

По данным прокуратуры, чиновница требовала и получила от представителя юридического лица неправомерную выгоду в размере 8 тыс. долл. за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области. В отношении чиновницы открыто производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.