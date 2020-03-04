Покупка здания бывшего завода "Краян": Двум свидетелям сообщили о подозрении

Новости Украины:Свидетелям, которые отказались давать показания в деле о покупке здания завода "Краян", сообщили о подозрении.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении за отказ от дачи показаний еще двум свидетелям по делу о незаконной покупке Одесским горсоветом здания бывшего завода "Краян". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 2-3 марта детективы бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили двум гражданам о подозрении за отказ от дачи показаний в качестве свидетелей. От показаний они отказались по делу о завладении 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении здания бывшего ОАО "ХК "Краян".

Подозреваемых вызвали для допроса в качестве свидетелей, поскольку им, как считает следствие, известны обстоятельства, которые касаются незаконной сделки.

Однако, прибыв по вызову в НАБУ, эти люди отказалась давать показания в уголовном производстве, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Аналогичным образом (отказались от показаний) они поступили и при рассмотрении дела в Малиновском районном суде Одессы, который впоследствии признал фигурантов дела, в том числе мэра Одессы Геннадия Труханова, невиновными.

В НАБУ акцентируют на том, что отказ от дачи показаний следствие считает необоснованным и безосновательным, поскольку свидетели не являются членами семьи или близкими родственниками обвиняемых по делу. Поэтому свидетели не имеют законных оснований отказываться от дачи показаний. Также сведения, которые хотело получить следствие, не касались их лично, а показания не могли стать основанием предъявления им подозрения или обвинения.

Действия свидетелей квалифицированы по ч. 1 ст. 385 Уголовного кодекса Украины (отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей).

В ведомстве акцентируют на том, что дело о продаже "Краяна" является рекордсменом по количеству свидетелей, которые оказывают препятствия следствию.

"В общей сложности трем гражданам уже сообщено о подозрении в безосновательном отказе от дачи показаний", - отметили в бюро.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание обанкротившегося завода "Краян" у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн. Мэр Одессы Геннадий Труханов и другие должностные лица стали обвиняемыми по делу о завладении средствами горбюджета при покупке здания по завышенной цене.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу.

На скамье подсудимых были Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Богданова.

Подавляющее большинство свидетелей от дачи показаний отказались в суде или не прибыли на заседания.

В апреле 2019 года руководитель САП Назар Холодницкий заявил о необходимости согласования нового обвинительного акта, после чего стало известно об изменении суммы средств горбюджета, которой соучастники завладели, - она уменьшена до 92 млн грн.

9 июля для всех фигурантов суд огласил оправдательный приговор, который САП обжаловала в Высшем антикоррупционном суде.

24 января 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем гражданам, причастным к покупке здания завода "Краян": экс-депутату Килийского райсовета Анатолию Коломийцу, депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко, бывшей помощнице Труханова Алене Поповой, экс-депутату ВР Александру Дубовому, который, по версии следствия, является инициатором покупки завода.