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"Можно заниматься туризмом внутри нашей страны": Зеленский дал советы украинцам из-за коронавируса

"Можно заниматься туризмом внутри нашей страны": Зеленский дал советы украинцам из-за коронавируса
13:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Президент Украины посоветовал гражданам в связи с распространением коронавируса в мире, развивать внутренний туризм.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в связи с распространением коронавируса в мире заниматься внутренним туризмом.

Как сообщалось, об этом он сказал во время встречи с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.

"Побудьте немного в Украине, это очень важно. Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом внутри нашей страны. Вы видите, что даже по сравнению со многими странами Европы, у нас наименьшее количество этих случаев, и мы это контролируем", - заявил он.

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"Я считаю, что у нас прекрасная страна, и у нас много прекрасных городов и мест, где можно нормально отдохнуть некоторое время, пока эта вирусная история пройдет, а она обязательно пройдет", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из города Ухань, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары". Срок обсервации завершается сегодня, 5 марта.

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Все по теме:

Украина, Полтава, Туризм, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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