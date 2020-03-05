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Дело Шеремета: Активисты требуют освободить Кузьменко из под стражи

Дело Шеремета: Активисты требуют освободить Кузьменко из под стражи
15:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Активисты требуют от Руслана Рябошапки направить в суд ходатайство об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко и отпустить ее.

Активисты инициативы Free dr. Kuzmenko требуют от генерального прокурора Руслана Рябошапки внести в суд ходатайство об изменении меры пресечения волонтеру, врачу Юлии Кузьменко, которая является одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Около 10 активистов Free Dr. Kuzmenko пикетировали здание Офиса генпрокурора с требованием освободить Кузьменко из-под стражи.

Участники акции отметили, что уже почти три месяца, как Кузьменко безосновательно удерживают под стражей. Защита подаст ходатайство в суд о пересмотре меры пресечения, срок которой истекает 3 апреля.

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Вместе с тем активисты призвали генпрокурора от стороны обвинения внести в суд ходатайство об изменении Кузьменко меры пресечения любой другой, не связанной с содержанием под стражей.

Также они раскритиковали деятельность прокурора, который участвует в заседаниях суда по делу Кузьменко.

Как заявил активист инициативы Free dr. Kuzmenko Сергей Кузан, прокурор Сергей Зузак на судебных заседаниях неоднократно "позволял себе неуважительное поведение по отношению к участникам процесса, подозреваемой Кузьменко".

Активисты отметили, что уже обращались к Рябошапке с письмом по поводу поведения Зузака на судебных заседаниях, просили открыть в отношении него дисциплинарное производство.

Обращаясь к генпрокурору, Кузан отметил: "Подобные действия по резонансному делу вашего представителя в суде являются вопиющим нарушением законов. Вы, как руководитель, должны принять меры, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности прокурора Зузака. Должны принять меры, чтобы изменить позицию прокуратуры по делу Кузьменко, изменить меру пресечения для Кузьменко такой мерой, которая не связана с содержанием ее под стражей".

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Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а Дугарь - сначала круглосуточный домашний арест, а затем - ночной.

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Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Дело Шеремета, Юлия Кузьменко.
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