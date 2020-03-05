Расположение механизированной бригады ВСУ сняли с дрона: впечатляющее видео

Ресурс военных новостей Defense Express при помощи дрона снял, как с высоты выглядит в сборе с вооружением одна из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которая накануне проводила контрольно-практическое занятие. Командующий СВ ВСУ Александр Сырский заявил, что армия отходит от советской "показухи" при проверках: готовность к боевым действиям оценивается во время контрольного занятия, а строевой смотр упраздняется.