Коронавирус в Украине: Транспортировать больных будут на вертолете

Новости Украины:Для транспортировки больных на коронавиус в Украине будут использовать санитарный вертолет.

Санитарный вертолет Ми-8МТВ-1 с сегодняшнего дня заступает на дежурство на базе ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, вертолет сегодня на Полтавщине осмотрел президент.

"На Полтавщине президент Украины Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет Ми-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня заступает на дежурство на базе ГСЧС. Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Медики продемонстрировали президенту порядок действий при эвакуации и перевозке пациентов.

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами. "Этот вертолет - только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится - мы будем готовы", - сказал глава государства.

Как сообщалось ранее. 28 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что инфекционных больных, у которых, возможно, окажется подозрение на коронавирус, будут транспортировать специальным санитарным вертолетом.

Вспышка вызванного новым коронавируса заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта первый в Украине случай коронавируса был подтвержден у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали заболевшего.