Разумков заявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Новости Украины:Дмитрий Разумков говорит, что в стране могут быть введены дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что в дальнейшем могут быть введены дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.

Об этом Разумков сказал на брифинге, отвечая на вопросы относительно ситуации в Украине с коронавирусом и о введении мер безопасности в парламенте.

"Пока дополнительные какие-либо мероприятия в Верховной Раде не введены, но я не исключаю, что такие меры будут приняты чуть позже", - отметил он.

На вопрос о возможности отмены заседания Парламентской Ассамблеи НАТО, в случае распространения коронавируса в стране, Разумков ответил, что ПА НАТО должна состояться в мае. "Ну, давайте подождем. На сегодняшний день мы продолжаем подготовку к этому мероприятию", - добавил председатель ВР.

Напомним, в СНБО считают, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в Ухане.