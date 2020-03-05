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Разумков заявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Разумков заявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом
15:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Разумков говорит, что в стране могут быть введены дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что в дальнейшем могут быть введены дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.

Об этом Разумков сказал на брифинге, отвечая на вопросы относительно ситуации в Украине с коронавирусом и о введении мер безопасности в парламенте.

"Пока дополнительные какие-либо мероприятия в Верховной Раде не введены, но я не исключаю, что такие меры будут приняты чуть позже", - отметил он.

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На вопрос о возможности отмены заседания Парламентской Ассамблеи НАТО, в случае распространения коронавируса в стране, Разумков ответил, что ПА НАТО должна состояться в мае. "Ну, давайте подождем. На сегодняшний день мы продолжаем подготовку к этому мероприятию", - добавил председатель ВР.

Напомним, в СНБО считают, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в Ухане.

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Верховная Рада, Коронавирус, Дмитрий Разумков.
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