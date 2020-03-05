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Зеленский хочет ликвидировать Государственную архитектурную инспекцию

Зеленский хочет ликвидировать Государственную архитектурную инспекцию
17:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Зеленский говорит, что ГАСИ должна быть ликвидирована в течении двух недель.

Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована в течение двух недель.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Полтавской области.

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из самых коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", - сказал он.

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Президент отметил, что в правительстве Алексея Гончарука вопросом реформирования инспекции занимался нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль, а также пообещал, что в ближайшее время состоится презентация концепции будущего ГАСИ.

Как сообщалось ранее, в январе экс-премьер-министр Гончарук назвал хорошей идеей ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снижает ставку рентной платы на добычу янтаря на 25-30%.

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Полтавская область, Президент Украины, Владимир Зеленский, ГАСИ.
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