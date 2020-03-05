Зеленский: Рябошапка не показал результат и должен уйти

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка хороший специалист, но он не показал результат.
Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области. Мероприятие транслировалось Офисом президента в Facebook.
"Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка - ред) - хороший специалист, что касается Генпрокуратуры, но я считаю, что он не показал результат. Я, действительно, так считаю, и там нет никаких приоритетов - кто товарищ, кто не товарищ", - заявил он.
Как сообщалось ранее, 2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро Украины.
3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициаторами стали ряд депутатов от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и один внефракционный. От "Слуги народа", в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.
Депутаты считают, что "существуют все основания утверждать о низкой эффективности исполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности".
Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании ВР, которое начнется в 18:30, депутаты рассмотрят вопрос о выражении недоверия Рябошапке.
Напомним, Президент Украины посоветовал гражданам в связи с распространением коронавируса в мире, развивать внутренний туризм.