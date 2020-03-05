Зеленский: Рябошапка не показал результат и должен уйти

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает отставку Руслана Рябошапки.

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка хороший специалист, но он не показал результат.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области. Мероприятие транслировалось Офисом президента в Facebook.

"Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка - ред) - хороший специалист, что касается Генпрокуратуры, но я считаю, что он не показал результат. Я, действительно, так считаю, и там нет никаких приоритетов - кто товарищ, кто не товарищ", - заявил он.

Как сообщалось ранее, 2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро Украины.

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициаторами стали ряд депутатов от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и один внефракционный. От "Слуги народа", в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Депутаты считают, что "существуют все основания утверждать о низкой эффективности исполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности".

Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании ВР, которое начнется в 18:30, депутаты рассмотрят вопрос о выражении недоверия Рябошапке.

Напомним, Президент Украины посоветовал гражданам в связи с распространением коронавируса в мире, развивать внутренний туризм.