В Минздраве выступили за введение страховой медицины

Новости Украины:Глава Минздрава Илья Емец выступил за введение страховой медицины в рамках медреформы.

Министр здравоохранения Илья Емец заявляет о необходимости введения страховой медицины в рамках реализации медицинской реформы в Украине.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером. По его словам, необходимо, чтобы реформу поддерживали и пациенты, и врачи, тогда она является успешной.

"Моя задача сейчас сделать некоторую эволюцию в реформе, и сделать так, чтобы и врач, и пациент были довольны. Сейчас - только часть реформы. Самая главная часть - это специализированная медицинская помощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить. Первое - это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны как можно скорее сказать, что если гражданин Украины, то имеет право на страховую медицину", - заявил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "ни в коем случае отмены Национальной службы здоровья не будет".

"Это первый шаг, НСЗУ это только название и функцию поменять, чтобы это был страховой полис, сначала базового уровня, затем второго, затем третьего. Я говорю сейчас о медицинской не частной, а той, которая является бюджетной", - пояснил Емец.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав.