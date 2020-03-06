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Пятница, 06.03.2020
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До +16 тепла и без осадков: какой будет погода на праздничные выходные

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До +16 тепла и без осадков: какой будет погода на праздничные выходные
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на праздничные выходные.

В ближайшие сутки, 6 марта, западные области окажутся под влиянием прохладного воздуха, остальная территория останется в теплой воздушной массе, хотя дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентрю

В пятницу без осадков, лишь ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла, в Карпатах 0-5° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на Днепропетровщине, Херсонщине и в Крыму до 17°.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков; Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-7 ° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 6 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 6 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +7...+9
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +8...+10
  • Хмельницкий – +8...+10
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +14...+16
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +23...+14
  • Сумы - + 12... + 14
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +14...+16
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +12...+14
  • Луганск – +12...+14
  • Харьков – +13...+15
  • Киев – +12...+14

7 марта в западных и местами в северных областях небольшой дождь (в Карпатах мокрый снег), на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 1-6° тепла, днем 8-13° (в Карпатах ночью и днем около 0°); на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в восточных и Днепропетровской областях до 18°.

В Киеве – местами небольшой дождь; Ветер южный , 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 7 марта, фото: meteo.gov.ua

8 марта в Украине, кроме юго-восточной части, дожди, в южных и центральных областях местами грозы.

Ветер южный, 7-12 м/с, 8 марта в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла; днем в западных и северных областях 8-13° (8 марта на западе 4-9° тепла), в Карпатах ночью и днем около 0°, на остальной территории 11-16°, 8 марта в восточных и Днепропетровской областях до 18°.

На Киевщине 7 марта местами небольшой дождь; 8 марта умеренный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 8 марта, фото: meteo.gov.ua

Синоптики не прогнозируют осадки в западных, 10 марта и в большинстве северных областей без осадков, на остальной территории небольшие, ночью 9 марта в северо-восточной части умеренные дожди.

Температура в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 2-8° тепла, днем 9-14° (9 марта на юго-востоке страны до 18°), в северных областях 6-12°.

В столичном регионе ночью 9 марта небольшой дождь, в остальное время без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

Прогноз погоды на 9 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 марта, фото: meteo.gov.ua

Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.

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