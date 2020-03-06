У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах и открытках

Новости Украины:Формы имени - Данил и Данила - также стали независимыми именами, хотя изначально были ласковыми обращениями.

Имя Даниил библейского происхождения. Это имя носил пророк Даниил, который является единственным носителем этого имени в Библии. Имя Даниил буквально переводится как "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Исходное древнееврейское имя Даниэль – двухосновное: "дан" (судья) и "эль" или "эель" (Бог); поэтому и допускается множественность трактовок. Чаще всего имя переводят как "судья", "справедливый человек", "Божий суд". Среди мусульман имя может звучать как Данияль, Даниял, Даньял, Данис.

Для имени Даниил указаны православные именины. Католические именины - у имени Даниэль.

Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведёт себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Всё делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.

Даниил добр, умён и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нём настоящий мужской стержень.

Даниил не переносит лжи. Видя, что его пытаются обмануть, способен вспылить. Но, несмотря на это, быстро отходит. Обладатель этого имени живёт в своём собственном мире. Он пользуется уважением в обществе. Кроме того, он обладает исключительной интуицией, на которую всегда может положиться. Единственное, чего не достаёт Даниилу, любознательность. Он прекрасный аналитик, обладающим не плохим воображением.

У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так он сможет отдохнуть как морально, так и физически. В отношения с противоположенным полом Да

В отношения с противоположенным полом Даниил вступает только по любви. Без чувств ему будет не интересна совместная жизнь со своей избранницей. Часто случается так, что обладатель этого имени дважды вступает в брак. В первых семейных отношениях у него обычно неудачный опыт. Несмотря на ссоры с первой супругой, Даниил испытывает очень трепетные чувства к своим детям. Такой человек любит проводить своё свободное время на природе. Ему нравится рыбалка и охота. Даниил всегда старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Любит играть в теннис, футбол и неплохо танцует.

Даниил может проявлять себя в различных областях. Из него получится хороший исследователь или авиаконструктор. Проявляет таланты в строительном деле, прекрасно водит машину. Даниил хороший предприниматель. Для него очень важна работа. В жизни он отдаёт ей приоритетное значение. Он увлечённо погружен в свой труд. При решении различных вопросов способен к импровизации.

Поздравления

Добрый, сильный и отважный, —

Это, Даня, о тебе.

Звать тебя не нужно дважды,

Рядом ты в любой беде.

Поздравляю в день прекрасный

И желаю классно жить,

Верить в силы, ждать лишь счастья,

Радоваться и любить.

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

Пожелаю, Даниил,

Чтоб ты очень сильным был,

На пути всех побеждал,

Никогда не унывал!

Чтоб успех тебе стал братом,

И жилось всегда богато,

Счастья полные карманы

Чтобы были постоянно!

Поздравляю, Даниил.

Я желаю жить счастливо,

Быть успешным и везучим,

Видеть в жизни перспективы.

Силы, мужества желаю,

Чтоб сразить любые цели,

Пусть корабль твоей жизни

Никогда не видит мели.

Сердце пусть всегда согреет

Чувство нежное, святое,

Путь пусть будет озарен

Пониманием и любовью.

Поздравляем тебя, Даня.

Встань однажды рано-рано,

Посмотри на белый свет

И скажи печали "нет".

Оглянись, Данил, вокруг:

Мир прекрасен, милый друг.

Проживи ты эту жизнь

Так, чтоб каждый твой каприз

Выполнялся каждый раз,

И тогда всё будет класс.

Желаю тебе в этот день, Даниил,

Чтоб ты своих целей всегда достигал,

Упорства желаю, терпения и сил,

Здоровья, чтоб ты никогда не хворал!

Чистой любви и лишь верных друзей

Хочу пожелать в этот светлый денек,

Радости, только хороших вестей,

Эмоций счастливых огромный поток!

Поздравляю. Даниил,

В суматохе дней бегущих

Я желаю больше сил

И друзей надежных, лучших.

Никогда не унывать,

Больше веры, оптимизма,

Наслажденье получать

От счастливой этой жизни!

Даниил, сегодня, в этот день прекрасный,

Желаю тебе легкости, добра.

Пусть в жизни будет всё легко и ясно,

Чтоб впечатлений, яркости — сполна.

Пусть близкие с тобою будут рядом,

Пусть отойдет подальше грусть-беда,

Всё получаться будет только складно.

Успеха! Пусть исполнится мечта.