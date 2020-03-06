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Пятница, 06.03.2020

Украинский военный фрегат "Гетман Сагайдачный" провел боевые учения: видео

Фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел в море на боевые учения, для выполнения задачи К-2 "Плавание корабля и ведения боевых действий одиночным кораблем". Об этом сообщает Минобороны. Экипаж провел корабельные учения по противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть и тактического маневрирования. С наступлением темного времени суток на корабле провели учения по подводной противодиверсионной обороне на незащищенном рейде. Экипажные расчеты отбивались от условного противника гранатами. На второй день учений моряки выполнили комплекс боевых упражнений, применив корабельную пушку АК-100 и шестиствольные артиллерийские установки.
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Минобороны, ВСУ, Гетьман Сагайдачный, Боевые учения.
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