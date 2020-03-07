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Суббота, 07.03.2020
Дело MH17: все судебные процессы займут 10-15 лет
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Дело MH17: все судебные процессы займут 10-15 лет

Дело MH17: все судебные процессы займут 10-15 лет
18:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Юристы ожидают, что суд сможет принять решение по делу MH17 только через 4-5 лет.

Судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH17, сбитого над Донбассом, по оценкам юристов, продлится 4-5 лет.

Об этом заявили журналистам в субботу представители фонда, объединяющего родственников жертв катастрофы MH17, сообщает "Европейская правда".

Как известно, слушание по делу о сбивании MH17 начнется в понедельник 9 марта в Схипхоле, вблизи Амстердама. Обвинения предъявлены 4 лицам, что по выводам следствия были причастны к доставке в Украину российского комплекса "Бук", сбившего авиалайнер : россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

Несмотря на то, что представители прокуратуры и суда воздерживаются от прогнозов относительно процесса, представители родственников ожидают что процедура будет продолжительной.

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"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника и до того, когда мы будем иметь решение в этом суде", - заявил Пит Плюг, глава фонда MH17 Disaster Foundation, объединяющего родственников погибших. Он ожидает, что следователи докажут вину обвиняемых, но те могут обжаловать приговор: "Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека"

Антон Котте, который также входит в MH17 Disaster Foundation, ожидает что после этого суда будет еще один, который докажет причастность к катастрофе представителей российского руководства. "Но чтобы добраться до наивысшего решения, надо пройти этот процесс", - пояснил он.

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"Можно рассчитывать, что все судебные процессы займут 10-15 лет", - спрогнозировал Пот Плюг.

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Суд, Нидерланды, Донбасс, MH17.
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