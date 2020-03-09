Страшная авария в Житомирской области: среди погибших младенец

Новости Украины:В Житомирской области в результате ДТП погибли четыре человека, среди которых - младенец.

В Житомирской области сегодня утром в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции в Житомирской области, смертельная авария произошла около 4:15 в пгт Любар на автодороге "Житомир - Черновцы".

По предварительным данным, 23-летний водитель БМВ-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Дэу Ланос".

В результате от полученных травм на месте ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Дэу Ланос". В реанимационном отделении больницы умер ребенок в возрасте до года, который также находился в "Дэу Ланос". Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. Личности погибших устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате столкновения легковушки с грузовым автомобилем погибли трое людей.