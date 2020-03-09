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Страшная авария в Житомирской области: среди погибших младенец

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Страшная авария в Житомирской области: среди погибших младенец
11:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Житомирской области в результате ДТП погибли четыре человека, среди которых - младенец.

В Житомирской области сегодня утром в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции в Житомирской области, смертельная авария произошла около 4:15 в пгт Любар на автодороге "Житомир - Черновцы".

По предварительным данным, 23-летний водитель БМВ-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Дэу Ланос".

В результате от полученных травм на месте ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Дэу Ланос". В реанимационном отделении больницы умер ребенок в возрасте до года, который также находился в "Дэу Ланос". Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. Личности погибших устанавливаются.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате столкновения легковушки с грузовым автомобилем погибли трое людей.

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ДТП, Авария, Полиция, Житомирская область, Происшествие.
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