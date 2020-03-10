У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:Имя Тарас – это русская форма греческого имени Тарасиос, означающего "мятежник", "бунтовщик", "смутьян", "беспокойный".

Древняя форма этого имени – Тарасий (упоминается в православных святцах).

Одним из вариантов происхождения имени Тарас является персонаж древнегреческой мифологии – сын бога Посейдона и нимфы Сатирион – Тарент. Его имя в дальнейшем трансформировалось в Тараса, а в честь него были названы город и река.

Существует мнение, что имя Тарас произошло от латинского слова "taurus", в переводе означающего "бык", "вол", и именно так называется созвездие Тельца на латинском языке. Также это название носила горная цепь, ущелье между Каппадокией и Киликией, – Тавр (латинское произношение "taurus"). Сейчас в России имя почти не встречается, хотя ранее было широко распространено – об этом факте говорит наличие большого количества носителей фамилии Тарасов. Имя активно используется в Белоруссии, Чехии, Болгарии, а также на Украине.

Зимние представители отличаются своей молчаливостью и замкнутостью. Осенние мужчины имеют очень целеустремленный и активный характер. Летний Тарас тоже очень активный и энергичный мужчина. Весенние представители с этим именем – самые ранимые, их легко обидеть.

В профессиональной деятельности Тарасу не хватает упорства для достижения своих целей, поэтому он часто делится с окружающими его людьми своими идеями, так как сам не может воплотить их в жизнь. Из-за недостатка честолюбия Тарас может упустить много возможностей в своей карьере. Вообще он больше подходит на роль исполнителя, так как ему нужен руководитель в делах. У него не получается решать организационные вопросы, когда нужно договориться или что-то достать. Новые дела очень его пугают из-за потенциальных трудностей, с которыми Тарас может столкнуться.

Зимним и осенним представителям с этим именем можно работать учителем, стоматологом или эпидемиологом. Летние и весенние мужчины становятся талантливыми тренерами, переводчиками, журналистами или учителями.

Супруга Тарасу необходима хозяйственная и активная для того, чтобы дополнить своего мужа, в котором не хватает трудолюбия и инициативы. Если жена возьмет на себя заботы по хозяйству, то Тарас в этом случае сможет вплотную заняться материальным благополучием. Часто его избранницей становится разведенная женщина, и даже наличие у нее детей не останавливает Тараса. Вредных привычек у него не так много и пьет он довольно мало. В домашних делах он практически не участвует, разве что контролируют расходы своей жены. Главное, чтобы при этом Тарас не стал проявлять скупость и мелочность.

Поздравления

Сегодня поздравления

Мои, Тарас, прими,

Душе твоей мятежной

Желаю я любви.

Желаю мира в доме,

Уюта и тепла,

Любимая, чтоб рядом

Всегда с тобой была.

Желаю, чтоб любовь

Спокойствие дарила,

Удача, чтоб всю жизнь

Тебя, Тарас, любила.

Пожелать спешу, Тарас,

Чтоб твоя мечта сбылась,

Чтобы сказочный успех

Удивлял, Тарасик, всех!

Чтоб всегда играла кровь!

И дарила бы любовь

Наслаждений миллион,

Походя на сладкий сон!

Тарас красивый, удалой,

Всегда костюмчик дорогой.

В компании зачинщик смеха,

Желаем мы тебе успеха.

Будь счастлив, жизнью наслаждайся,

И никогда ты не сдавайся.

Люби, будь радостен всегда,

И пусть горит твоя звезда.

Тарасик милый, дорогой,

Тебя сердечно поздравляю!

Будь всегда самим собой,

Пусть коллеги уважают.

Помогают пусть друзья,

Пусть сомненья не терзают.

Окружает теплотой семья

И своей любовью согревает.

Дружно мы тебя поздравим,

Счастлив будь всегда, Тарас,

И желаем, чтобы в жизни

Побеждал ты много раз,

Обстоятельства, проблемы

Бодро ты преодолей,

Наслаждайся каждым мигом,

Сделай весь наш мир добрей!

Наслаждаться тебе жизнью

Я желаю каждый час.

Оптимистом будь активным,

Наш внимательный Тарас.

Популярность среди женщин

Пусть преследует тебя.

Ну а сердцем твоим пылким

Пусть владеет лишь одна.

От души мы поздравляем

В этот день тебя, Тарас,

Пусть счастливые моменты

Повторяются не раз,

Будь веселым и спокойным

И не конфликтуй ни с кем,

Мы тебе желаем, чтобы

В жизни не было проблем!

Я желаю, чтоб настал

Твой прекрасный, звездный час,

Будь всегда на пьедестале,

Безупречный наш Тарас.

Счастья, мира, понимания

Пожелать хочу тебе,

Пусть везет в любви и жизни,

Будь, красавец, на коне.