Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 11 марта.

Порфирий Поздний

По приметам на 11 марта судили о том, каким будет лето и урожай. В народном календаре дата получила название Порфирий поздний. Православная церковь 11 марта почитает память святителя Порфирия (346-420), родившегося в г. Солунь. В возрасте 25 лет он приехал в Египет, где подвизался под руководством Макария Великого. В течение 5 лет он жил в скиту, а потом отправился в Иерусалим вместе с блаженным Иеронимом. Здесь его рукоположили в сан пресвитера, а позже в сан епископа г. Газы.

Святитель Порфирий более 20 лет возводил и украшал храмы, постоянно трудился для утверждения и распространения христианства. В период великой засухи, по молитве святого, Всевышний послал дождь, после которого многие уверовали во Христа. Умер Порфирий 26 февраля 420 года, находясь в весьма преклонном возрасте.

День маленькой революции

Когда-то, давным-давно, когда деревья были большими, конфеты - полезными, банты - белыми, а все дороги - открытыми, на свете жил маленький мальчик - Володя Ульянов. И каждый день он что-нибудь устраивал: то ходил спиной вперед, то на одной ножке скакал, то руку за спиной держал и со всеми раскланивался, то уроки делал - редко, правда, но с кем не бывает, то рыбок домой тащил из озера... А потом вырос - и стал революционером, перевернул страну вверх дном и стал экспериментировать в больших масштабах.

Все люди - даже великие - однажды были маленькими, поэтому и сделать могли немного, а перемен хотелось. Поэтому они затевали маленькие, но почти каждодневные революции: читали книги с последней страницы, рисовали на черной бумаге, висели на дереве рядом с обезьянами, плавали по морям, искали, находили, перепрятывали - и всегда стремились к большему. Потому и стали такими, как мы их знаем.

Почему бы в этот день - несмотря на все его погодные особенности - не затеять маленькую революцию? Перекрасить волосы, надеть полосатые носки, сменить занавески на кухне, да хотя бы поменять обои на рабочем столе? Кто знает, может быть, увидев перед собой новое, маленькие Ленины, Мао, Че, Лютеры, Дарвины и иже с ними поднимут головы - и сотворят что-нибудь эдакое?

О, как сладко иногда заявить протест, взбунтоваться против прописных истин своего существования, или просто поменять местами все, что ~~плохо лежит~~ можно переместить! Это - революция, друзья, безусловно! Она может быть спонтанной, и тогда - остается лишь надеяться, что никто не пострадает! ;0))

Но можно ведь и подготовиться?! Нашить красных(жёлтых, фиолетовых, синих-в-жёлтый-горошек) флагов, заготовить речей для митинга и демонстраций, или просто, взяв в руки кастрюлю, ~~объявить~~ предъявить свои требования миру! В любом случае, вы ничего не теряете, кроме цепей своих привычек!! ;0))))

День голубого слона

Подними голову в весеннее небо и обрати внимание на облака. Ба, так это же просто чудо какое-то! Целые стада облачных слонов весело путешествуют в голубом просторе, подставляя округлые бока теплым солнечным лучам. Они то бегут бегом на крыльях ветра, то застывают на месте, задумавшись о своем масштабном, слоновьем, то разбредаются по небу небольшими группами, приветливо покачивая хоботами... Они бывают самых разных мастей: молочно-белые, серые, почти черные, нежно-розовые, пурпурные, золотистые - столько оттенков и не снилось обычным земным слонам. Их путь никогда не кончается.

Кажется, вот опустело небо, только солнце в лазурной выси. Ан нет, пробирается по краю горизонта одинокий припозднившийся слон, философ и мечтатель. Они все прекрасны, разнообразны, замечательно красивы. Доброго вам пути, слоны и слонята, стада и одинокие путники!