Эпидемия коронавируса: Минздрав хочет прекратить авиасообщение с Италией

Новости Украины:В Минздраве говорят, что рассматривают вопрос об прекращении авиасообщения с Италией.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сегодня может быть рассмотрен вопрос о закрытии авиасообщения с Италией.

Об этом он сообщил заявил на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос, когда будет закрыто авиасообщение с Италией, он сказал, что сегодня в 15.30 состоится заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где будут отработаны алгоритмы действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.

"Возможно, (будет рассмотрен - ред) в том числе и влпрос о авиационном сообщении", - отметил он.

Напомним, Власти Польши вводят санитарный контроль на восточной границе.