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"Страна должна работать на опережение": ограничат ли в Украине проведение массовых мероприятий

"Страна должна работать на опережение": ограничат ли в Украине проведение массовых мероприятий
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Минздраве говорят, что оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий пока нет, но ситуация может поменяться.

Оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий в настоящее время нет.

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге в Киеве.

"Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", - сказал он.

По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро.

"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - заявил замминистра.

Эпидемия коронавируса: Минздрав хочет прекратить авиасообщение с Италией

Как сообщалось ранее, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

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По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 024 человека.

Власти нескольких стран, в частности Италии и Ирана, в связи с многочисленными случаями инфицирования новым коронавирусом ввели запрет на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения заболевания.

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Минздрав, Эпидемия, Виктор Ляшко, Коронавирус.
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