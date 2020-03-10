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Е-Малятко уже работает в 11 городах Украины

Е-Малятко уже работает в 11 городах Украины
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Минцифры запустили комплексную услугу Е-Малятко в Днепре.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщают, что услуга Е-Малятко запустилась в Днепре.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня Е-Малятко работает в Днепре, а это значит, что жители всех 11 пилотных городов уже могут получить комплексную услугу в роддомах или ЦПАУ", - говорится в сообщении.

Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко

В Минцифры объяснили, что для возможности пользования услугой родителям надо иметь с собой паспорта, номера карточек плательщиков налога и медицинскую справку о рождении ребенка от роддома.

К концу года Е-Малятко планируют запустить на портале Дія, чтобы любой мог воспользоваться услугой онлайн, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, Е-Малятко - это комплексный сервис в Украине, объединяющий 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в одну.

Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко

Впервые услуга Е-Малятко запустилась в начале января в Харькове. Эта комплексная услуга призвана сэкономить время молодых родителей. Сейчас услуга работает в тестовом режиме, бета-тест Е-Малятко закончится летом, и все десять услуг станут доступными.

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Днепр, Минцифры, Е-малятко.
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