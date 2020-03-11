Работа может остановиться: "Общественное" обратилось в Кабмин

Новости Украины:НСТУ просит Шмыгаля выделить средства для вещателя.

Общественный вещатель Украины оказался под угрозой полной остановки работы и прекращения вещания всех теле-, радио- и диджитал-каналов.

Об этом говорится в открытом письме Общественного к Кабинету министров.

Как отмечается, существуют только две причины такой ситуации, и правления Общественного вещателя убеждено, что обе они могут быть решены при немедленном вмешательстве правительства.

"Самая первая проблема, которая коснулась всех без исключения сотрудников телерадиокомпании — задержка выплаты заработной платы. Более четырех тысяч работников Общественного вещателя не получили заработной платы в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы и не внесены надлежащие изменения в постановление Кабинета Министров Украины (от 25 января 2017 года №30) относительно порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки ПАО "НОТУ". Поскольку сменился главный распорядитель бюджетных средств для телерадиокомпании (раньше это был Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, а теперь - Министерство культуры, молодежи и спорта Украины)", - подчеркивают в Общественном.

Как отмечается, все необходимые документы со своей стороны Общественный вещатель подал еще в январе, происходило согласование у соответствующих министерств, а с изменением состава правительства вся процедура прошла повторно.

"Оставлять сотрудников крупнейшего независимого медиа страны без какой-либо оплаты труда из-за затягивания документарных процедур - недопустимо в демократическом правовом государстве. Вынуждены констатировать, что длительные задержки с выплатами могут привести к увольнению наиболее профессиональных сотрудников, среди которых основную часть составят журналисты", - говорится в письме.

В связи со сложившейся ситуацией правление Общественного вещателя обращается к новоизбранному Кабмину с просьбой на ближайшем заседании рассмотреть вопрос и внести необходимые изменения в постановление от 25 января 2017 года №30, а также ускорить утверждение паспорта бюджетной программы соответствующим главным распорядителем.

Вторым и самым большим вызовом для Общественного вещателя остается блокирование счетов телерадиокомпании.

"Еще с февраля Общественный вещатель не может осуществлять никаких расходов, ведь постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 года №61321781 был наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах Общественного вещателя, в рамках исполнительного производства о взыскании с Общественного долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс", - отмечается в обращении.

Также напоминается, что сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началась в 2010 году еще до создания Общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и повлекло появление долга и соответствующий судебный процесс.

Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

"Сейчас арест счетов уже остановил подготовку к трансляции в Украине Олимпиады-2020, делает невозможным надлежащее представление и участие в Евровидении-2020, также полностью приостановил все новые проекты Общественного, в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Работа телерадиокомпании, а это два национальных телеканала (UA: ПЕРВЫЙ и UA: КУЛЬТУРА), три национальных радиоканала (UA: Украинское радио, UA: Радио Проминь, UA: Радио Культура), а также диджитал-платформы и теле- и радиоканалы в каждом уголке страны, требует ежедневных расходов: оплаты трансляции, командировок журналистов, оплаты работ и услуг подрядчиков, коммунальных платежей, обязательных сборов. С замороженными счетами работа Общественного вскоре совсем остановится. Кроме того, у телерадиокомпании имеется ряд обязательств перед международными партнерами, выполнять которые она не сможет из-за блокирования счетов", - подчеркивается в письме.

В связи с этим Общественный вещатель обращается к Кабинету министров с просьбой инициировать выделение из государственного бюджета отдельных средств для погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании (10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора), а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должна оплатить дополнительно.

Как отмечается, вышеуказанные решения со стороны правительства позволят разблокировать работу Общественного вещателя, обеспечить плановую подготовку страны к участию в международных событиях и их освещению в Украине, а также надлежащее выполнение обязательств перед контрагентами и международными партнерами.