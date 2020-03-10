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Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт

Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Министерство культуры, молодежи и спорта получило временного руководителя.

Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко.

Такую информацию подтвердили в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Фоменко с 2004 по 2006 гг занимала должность советника генерального директора Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представителей.

С марта 2007 года она работала главным специалистом, с 2008 года - начальником отдела международного сотрудничества и европейской интеграции управления международных связей аппарата ВО КМР (КГГА). С 2013 года - начальником управления международного сотрудничества Министерства культуры Украины. С августа по декабрь 2014 года Фоменко была заместителем министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции. С 2015 года - помощником-консультантом народного депутата Украины Виктора Еленского.

В Кабмине назначили исполняющего обязанности министра развития экономики

В апреле 2016 года заняла должность первого заместителя министра культуры Украины.

После формирования правительства под руководством премьер-министра Алексея Гончарука Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта были реорганизованы в Министерство культуры, молодежи и спорта. Его возглавил Владимир Бородянский, а Светлана Фоменко была назначена заместителем главы этого ведомства.

Обязанности министра образования в новом Кабмине будет выполнять Юрий Полюхович

Верховная Рада 4 марта утвердила новый Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгаля. МКМС решили снова реорганизовать. Тогда Министерство молодежи и спорта возглавил Вадим Гутцайт, а должность министра культуры осталась вакантной.

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Кабмин, Минкультуры, Светлана Фоменко, МКМС.
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