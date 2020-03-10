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Обязанности министра образования в новом Кабмине будет выполнять Юрий Полюхович

Обязанности министра образования в новом Кабмине будет выполнять Юрий Полюхович
11:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Предыдущим министром образования и науки была Анна Новосад.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины Юрия Полюховича.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г. Костополь Ривненской области.

Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

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В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В течение 2014-2016 был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

С 2014 по 2016 год был советником министра образования и науки на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".

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Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя 11-го министра образования и науки Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

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Правительство, Кабмин, Минобразования, Юрий Полюхович.
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