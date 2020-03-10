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В Кабмине назначили исполняющего обязанности министра развития экономики

В Кабмине назначили исполняющего обязанности министра развития экономики
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кухта сообщил о своем назначении на пост и.о. министра развития экономики.

Первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил о том, что сегодня Кабинет министров Украины назначил его временно исполняющим обязанности главы Минэкономразвития, написал он в Facebook.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - отметил он.

По его словам, основной задачей для команды министерства является продолжение начатых реформ.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - написал Кухта.

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Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.

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Тимофей Милованов, который в правительстве Алексея Гончарука возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, не захотел работать в новом правительстве Дениса Шмыгаля из-за изменения подходов к развитию экономики.

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Кабмин, Минэкономики, Павел Кухта.
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