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У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления
08:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Михаил в переводе с древнеиудейского языка означает "равный, подобный Богу", также существует вариант перевода – "испрошенный у Бога".

Имя Михаил широко распространено в Европе: Майкл, Мишель, Мигель, Михай – это всё аналоги имени Михаил. Существует ещё одно производное мужское имя, чаще встречаемое в Австралии. Это имя Митчелл. От мужского имени Михаил были образованы женские имена: Михаила, Мишел, Мишель, Михаэла, Мигела, Микаэла, Мигелина, Микеланджела, Микела, Михайлина, Михалина, Михала.

Уменьшительно-ласкательное обращение Мика является и самостоятельным именем, и краткой формой к некоторым женским именам (например, Людмила, Домника, Моника). Ласковое обращение Ася является не только уменьшительно-ласкательным обращением ко многим женским и мужским именам (Александр, Александра, Анна, Астра, Арсений, Тарас, Аскольд, Иосиф, Агния, Геласий, Таисия и другим), но и самостоятельным именем.

У христиан особо почитаем Михаил – главный из семи архангелов, один из библейских персонажей. "Архангел Михаил" состоит из пяти слов: "арх ангел ми ка эл", где каждому из этих слов приводится особое значение. "Арх" означает "старший", "ангел" – "посланник", "ми ка эл" – "подобный Богу". Поэтому получается такое трактование выражения "Архангел Михаил": "Старший посланник, наделённый полномочиями Эля (одно из имён Бога)" или же "Старший полномочный посланник Эля". Что очень похоже на правду, так как именно Архангел Михаил в Ветхом Завете и был посланником Всевышнего, он стал защитником народа Израиля.

Михаилы стремятся угодить всем и жить в гармонии с другими. Ощущение - важное место в его жизни. Он очень тщательно все выбирает, независимо от того, о том идет речь - одежда, книги или профессиональный выбор. Кроме того, Михаилы прекрасные друзья, доступные, щедрые и гостеприимные, которые легко могут поделиться всем.

Михаилы особенно чувствительны к эстетике, красоте и искусству. Иногда они могут быть самовлюбленными или просто красивыми, они хотят достичь совершенства, даже маниакально, вплоть до сосредоточения внимания на некоторых мелких деталях необходимо для них. Михаилы - экстраверты, общительны, но часто находятся под влиянием, особенно со стороны своих близких и членов их семей. Тем не менее, они активны и работают, даже если темпы работы являются неравномерным, и, как правило, тверды приверженности достичь поставленной цели.

Михаилы всегда ищут вторую половинку. Первостепенное значение для них имеет семья, они внимательные. Михаилы часто становятся врачами, юристами, учителями, так как чувствуют себя лично полезным другим людям, но не редкость, что они становятся руководителями самого высокого уровня.

Поздравления

С праздником Вас, Михаил,

В эту честь мы Вам желаем

Острого ума и сил,

Чтоб здоровье лишь крепчало.

 

Беды, боли пусть вдвоем

Прочь за руки отступают.

Пусть вслед за прекрасным днем

Еще лучше наступает.

У Михаила все понятно,

Его мы ставим всем в пример,

Он симпатичный и галантный,

И импозантный кавалер.

С иголочки на нем костюм,

Всегда изысканный парфюм,

Опрятен, смел, высок, подтянут,

Все девушки за Мишей вянут.

Ты многого добиться смог...

За это тост и поздравок.

Прикольные поздравления с Днем рождения

Оставайся таким же прекрасным и чутким,

Мы тебя знаем лишь с прекрасных сторон.

Всегда будь веселым — у тебя классные шутки,

При этом никогда не смей ловить ворон!

 

Помни про своих товарищей, дружок!

Мы всегда поможем, во чтоб не угодил.

И к подарку прикрепляем этот поздравок:

Успехов, здоровья, звезда-Михаил!

С Михаилом в дружбе быть —

Свету белому служить.

Есть божественная искра:

Ангел в имени там близко.

 

Помыслы его добры,

Искренни и так щедры!

Любит всяк тебя за это,

Хоть спроси у всего света!

 

Мы тебя боготворим

И за всё благодарим!

Что же ты вдруг приумолк?

Оценил сей поздравок?

В награду за смелость

Мне Бог подарил

Бесценный подарок —

Тебя Михаил!

Я горы сверну высокие,

Соленое высушу море,

Что б только ты, сокол мой ясный,

Не знал больше боли и горя.

Я доброю стану хозяюшкой

И в доме, и в сердце горячем твоем.

Мы дружной, счастливой семьею,

Мирочком домашним своим заживем.

Пускай же за годом проходит годок,

Тебе посвятила я свой поздравок!

Михаил, тебя поздравить

Я хочу в кругу друзей,

Друга не найти надежней,

Не найти тебя верней.

 

Ты в беде всегда поможешь

Не обманешь, не предашь.

Если кто-то оступился,

Руку крепкую подашь.

 

Наливай бокал полнее,

Выпьем за тебя, мой друг,

Знай, тебе всегда поддержим

Мы мгновенно сотней рук.

 

Будь здоров, живи счастливо,

Рядом мы, твои друзья,

Пусть вовек не распадется

Наша дружная семья.

Михаил — подобный богу,

Милосердный человек,

В жизни выберет дорогу,

Путь для счастья, в жизнь и в век.

 

Как для жизни — предпочтет он,

Простоту из женских чар,

Ненавидит боль и грубость,

Для любви развел пожар.

 

И ко всем чертам, присущим,

Он отважен, храбр и смел,

Помощь даст малоимущим,

Состраданье — ваш удел.

Душевные поздравления с Днем рождения в стихах и открытках

Миша, ты хорош!

И почти не пьешь.

Если что, на помощь

Ты всегда придешь.

 

Миша, ты крутой!

Вечно молодой.

Пусть тебя печали

Обходят стороной.

 

Миша, если вдруг

Из могучих рук

Выпустишь удачу,

Не грусти, мой друг!

Пусть Миша не увидит счастью своему конца,

И будет благородным, вежливым мужчиной.

И каждая его исполнится мечта,

И имя не запятнано чтоб было, глиной.

 

Я верю, к каждой цели он решительно придет,

Не даст в обиду близкого и друга.

Пусть в сердце у него любовь поет,

И пусть друзья его конечно не забудут.

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