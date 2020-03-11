В Украине АЭС нарастили суточное производство электроэнергии

Новости Украины:Сегодня украинские АЭС значительно нарастили суточное производство электроэнергии.

На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 246,15 млн кВт-ч электроэнергии, что несколько больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"10 марта атомными станциями выработано 246,15 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 13,64 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 11 марта на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 83-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 80-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 473-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 830 МВт, РАЭС - 2600 МВт, ЮУАЭС - 2 810 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.