Пятница 13 марта 2020 года: чем опасен этот день

Новости Украины:Эксперты расскажут, как убывающая Луна в Скорпионе влияет на нас и почему это влияние не всегда позитивно.

Астрологи называют этот день благоприятным, однако это не значит, что не будет никаких опасностей и предостережений.

Скорпион — Знак, в котором Луна часто подбрасывает нам неприятные сюрпризы, маскируясь под нашего друга и наставника. Заговоры и шепотки на удачу помогут вам пережить все невзгоды.

Любовь и отношения 13 марта

В первую очередь трудности этого дня могут быть связаны со сферой любви. Дело в том, что Скорпион и убывающая Луна нередко пробуждают в людях вспышки ревности и недоверия. Если ваш партнер сегодня будет требовательным, то лучше не проявлять агрессии и не критиковать его за это. Старайтесь делать все возможное для того, чтобы вечер пятницы не омрачали бесконечные выяснения отношений.

Этот день опасен тем, что недопонимание между людьми может появляться абсолютно беспричинно. Предсказать то или иное действие даже самого близкого человека не получится.

Чтобы не разочаровываться в людях, придется избавиться от иллюзий на их счет. Не стоит ожидать в этот день доброты и нежности. Даже если вы постараетесь дарить тепло и проявлять ко всем уважение, это не значит, что вы сможете получить это взамен.

Астрологи и эксперты советуют не зацикливаться на неприятностях, ни в коем случае не обижаться и не таить злобу на обидчиков. В противном случае стоит воспользоваться одним из пяти способов избавления от этих негативных чувств.

Финансы и работа 13 марта

Это достаточно продуктивный день, который идеально подходит для совместной работы, однако рассчитывать на бескорыстную помощь со стороны коллег и партнеров не стоит. Придется предложить им что-то взамен.

Если предложить нечего, то лучше заниматься работой самостоятельно, без просьб о помощи: так точно не появится проблем. Эффективность самостоятельных людей в этот день будет повышенной. Стоит лишь проявлять чуть больше внимания к деталям.

Этот день прекрасно подходит для покупок, но Луна и звезды сделают людей более хитрыми, наглыми и бескомпромиссными, поэтому необходимо проверять товар перед покупкой. Особенно осторожными стоит быть всем, кто захочет осуществить обмен товарами, бывшими в употреблении. Лучше перенести такие сделки на другой день.

Старайтесь избегать в этот день энергетического истощения, усталости. Обязательно чередуйте дела, не уходя с головой в «бумажки» или переговоры. Спокойную работу лучше перемежать динамичной.