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ВРУ: В Украине самая большая задолженность по зарплате за последние 10 лет

ВРУ: В Украине самая большая задолженность по зарплате за последние 10 лет
11:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В ВРУ заявили, что в стране сейчас самая большая задолженность по зарплатам за последние 10 лет.

В Украине наибольшая задолженность по выплате заработных плат за последние 10 лет.

Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

"Такой величины размера задолженности по заработной плате за последние 10 лет в Украине не было. У наших соседей - Беларуси, Молдовы и России - аналогичная картина. Хотя, если посмотреть на отчисления по процентам в фонд заработной платы, то эти страны достигли какого-то прогресса в уменьшении задолженности. Страны с развитой экономикой вообще такой проблемы не имеют или если имеют, то в очень незначительных величинах", - отметила Третьякова.

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Также сообщается, что по состоянию на март задолженность по выплате заработной платы составила 3 млрд гривен. 

"Она образовалась на 768 предприятиях-должниках. 63% задолженности образовалось на тех предприятиях, которые активно функционируют. Предприятия-банкроты составляют 33%, а экономически неактивные предприятия - 3,6%. Наибольшая задолженность есть на частных предприятиях, затем - на государственных и наименьшая на предприятиях коммунальной формы собственности", - говорится в сообщении.

Добавляется, что антилидерами по наибольшей сумме долгов по зарплате традиционно остаются Донецкая область - 649 млн грн, Харьковская - 400 млн грн, Днепропетровская - 365,7 млн грн, Сумская - 364 млн грн и Киев - 219 млн грн.

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Верховная Рада, Украина, ВРУ, Кабмин, Долги, Зарплаты.
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