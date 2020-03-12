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В МИД назвали топ стран, при посещении которых нужно быть крайне осторожными

В МИД назвали топ стран, при посещении которых нужно быть крайне осторожными
12:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В МИД заявили о десятке стран, к поездкам в которые украинцев призывают относиться максимально осторожно.

В Министерстве иностранных дел заявили, что есть более десятка стран, к поездкам в которые украинцев призывают относиться максимально осторожно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса в мире. 

Так, журналисты поинтересовались, перед путешествием в какие страны, кроме США, Италии и Индии, необходимо выяснить информацию о соответствующиех ограничениях для въезда. 

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"Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея, Япония - это страны, которые у нас в топ-списке мониторинга, и мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам", - заявил министр. 

По словам Кулебы, МИД ведет постоянный диалог с этими странами и обменивается информацией.

Как сообщалось ранее, США запретили въезд из стран Европы, кроме Великобритании, из-за коронавируса. 

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Также Мининфраструктуры инициирует приостановление авиасообщения с Италией.

А Индия приостановила все туристические визы из-за коронавируса.

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МИД, Путешествия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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