В МИД назвали топ стран, при посещении которых нужно быть крайне осторожными

Новости Украины:В МИД заявили о десятке стран, к поездкам в которые украинцев призывают относиться максимально осторожно.

В Министерстве иностранных дел заявили, что есть более десятка стран, к поездкам в которые украинцев призывают относиться максимально осторожно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса в мире.

Так, журналисты поинтересовались, перед путешествием в какие страны, кроме США, Италии и Индии, необходимо выяснить информацию о соответствующиех ограничениях для въезда.

"Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея, Япония - это страны, которые у нас в топ-списке мониторинга, и мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам", - заявил министр.

По словам Кулебы, МИД ведет постоянный диалог с этими странами и обменивается информацией.

Как сообщалось ранее, США запретили въезд из стран Европы, кроме Великобритании, из-за коронавируса.

Также Мининфраструктуры инициирует приостановление авиасообщения с Италией.

А Индия приостановила все туристические визы из-за коронавируса.