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Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19

Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
19:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Еще двое жителей Украины заразились уханьським коронавирусом.

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на данный момент пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, а также происходит работа с контактами.

В свою очередь пресс-служба Черновицкой ОГА проинформировала, что мужчина с коронавирусной инфекцией был госпитализирован еще 10 марта.

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Ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.

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Минздрав, МОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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